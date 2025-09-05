Машина мечты или ловушка? Как автосалоны обманывают покупателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Покупка автомобиля в салоне может обернуться обманом — от скрытого пробега и битых машин до неожиданного увеличения цены после внесения предоплаты. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредил экс-депутат Госдумы и лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Автосалон
Автосалон

Эксперт пояснил, что нередки случаи, когда машины оказываются битые, с пробегом или с недостоверно указанной ценой.

"Часто встречаются ситуации, когда цена, объявленная при покупке, отличается от реальной. Иногда договор составлен так, что предоплата теряется, а салон меняет юридическое название и продолжает работать с новыми клиентами. Чтобы избежать проблем, важно заранее изучать историю салона, опираться на отзывы знакомых или информацию из интернета", — отметил Лысаков.

Он добавил, что при выявлении брака после покупки необходимо обращаться в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги или заменить автомобиль.

"Если вас обманули при покупке, не откладывайте обращение в суд. Брак может быть как мелким, так и существенным, но всегда есть способ защитить свои права. Важно выбирать салоны с хорошей репутацией и прозрачной историей работы", — подчеркнул эксперт.

Лысаков отметил, что внимательность и подготовка к покупке помогают минимизировать риск обмана и сохранить свои средства при приобретении автомобиля.

