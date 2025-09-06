Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Audi Q4 e-tron — электрический кроссовер, который с момента своего дебюта в 2021 году стал важной частью электролинейки бренда. Он создан на платформе MEB, общей с Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV, и сочетает в себе фирменное качество Audi с современными решениями для электромобилей.

Audi Q4 e-tron
Фото: commons.wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q4 e-tron

Три версии

В модельной гамме три версии.

  • Базовый Q4 40 e-tron оснащён электродвигателем мощностью 204 л. с., батареей на 82 кВт·ч и способен проехать до 520 км по циклу WLTP.
  • Средняя версия Q4 45 e-tron выдаёт 265 л. с. и имеет запас хода 481 км.
  • Топовый Q4 50 e-tron с полным приводом развивает 299 л. с. и способен преодолеть 488 км. Для любителей динамичного стиля предусмотрен вариант Sportback с более купеобразным силуэтом.

Экстерьер

Снаружи автомобиль выглядит мощно и собранно. Его длина — 4,59 м, но за счёт мускулистых линий кажется ещё более солидным. Внутри простор обеспечивается компактностью электродвигателя и отсутствием классического трансмиссионного тоннеля. Объём багажника составляет 520 литров, а у версии Sportback — 535 литров.

Салон

Простор в салоне обеспечивается компактным электродвигателем и отсутствием классического трансмиссионного тоннеля.

Объём багажника:

  • 520 л у стандартной версии;
  • 535 л у Sportback.

Ключевые особенности:

  • высокое качество материалов;
  • продуманная эргономика;
  • цифровая приборная панель;
  • проекционный дисплей с элементами дополненной реальности.

Динамика и управляемость

  • Разгон до 100 км/ч — 8,5 секунды.
  • Электрическая тяга мгновенно доступна.
  • Жёсткая подвеска обеспечивает уверенную управляемость.
  • Минус: из-за жёсткого демпфирования комфорт на неровностях ограничен.

Цена и практичность

  • Стартовая цена — 46 990 евро. За счёт опций стоимость заметно возрастает.
  • Запас хода — более 400 км.
  • Рекуперация помогает экономить заряд.
  • Быстрая зарядка мощностью до 125 кВт — до 80% всего за 10 минут.

Audi Q4 e-tron — это не идеальный, но сбалансированный электрокроссовер: современный дизайн, достойный запас хода и инновационные технологии делают его привлекательным, но жёсткая подвеска и цена могут смутить тех, кто ищет практичность и доступность.

Уточнения

Audi Q8 e-tron (ранее Audi e-tron GE до 2022 года) — полностью электрический среднеразмерный кроссовер производства Audi AG. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
