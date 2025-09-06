Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой

Audi Q4 e-tron — электрический кроссовер, который с момента своего дебюта в 2021 году стал важной частью электролинейки бренда. Он создан на платформе MEB, общей с Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV, и сочетает в себе фирменное качество Audi с современными решениями для электромобилей.

Фото: commons.wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q4 e-tron

Три версии

В модельной гамме три версии.

Базовый Q4 40 e-tron оснащён электродвигателем мощностью 204 л. с., батареей на 82 кВт·ч и способен проехать до 520 км по циклу WLTP.

Средняя версия Q4 45 e-tron выдаёт 265 л. с. и имеет запас хода 481 км.

Топовый Q4 50 e-tron с полным приводом развивает 299 л. с. и способен преодолеть 488 км. Для любителей динамичного стиля предусмотрен вариант Sportback с более купеобразным силуэтом.

Экстерьер

Снаружи автомобиль выглядит мощно и собранно. Его длина — 4,59 м, но за счёт мускулистых линий кажется ещё более солидным. Внутри простор обеспечивается компактностью электродвигателя и отсутствием классического трансмиссионного тоннеля. Объём багажника составляет 520 литров, а у версии Sportback — 535 литров.

Салон

Простор в салоне обеспечивается компактным электродвигателем и отсутствием классического трансмиссионного тоннеля.

Объём багажника:

520 л у стандартной версии;

535 л у Sportback.

Ключевые особенности:

высокое качество материалов;

продуманная эргономика;

цифровая приборная панель;

проекционный дисплей с элементами дополненной реальности.

Динамика и управляемость

Разгон до 100 км/ч — 8,5 секунды.

Электрическая тяга мгновенно доступна.

Жёсткая подвеска обеспечивает уверенную управляемость.

Минус: из-за жёсткого демпфирования комфорт на неровностях ограничен.

Цена и практичность

Стартовая цена — 46 990 евро. За счёт опций стоимость заметно возрастает.

Запас хода — более 400 км.

Рекуперация помогает экономить заряд.

Быстрая зарядка мощностью до 125 кВт — до 80% всего за 10 минут.

Audi Q4 e-tron — это не идеальный, но сбалансированный электрокроссовер: современный дизайн, достойный запас хода и инновационные технологии делают его привлекательным, но жёсткая подвеска и цена могут смутить тех, кто ищет практичность и доступность.

Уточнения

Audi Q8 e-tron (ранее Audi e-tron GE до 2022 года) — полностью электрический среднеразмерный кроссовер производства Audi AG.

