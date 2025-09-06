Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой

Audi Q4 e-tron — электрический кроссовер, который с момента своего дебюта в 2021 году стал важной частью электролинейки бренда. Он создан на платформе MEB, общей с Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV, и сочетает в себе фирменное качество Audi с современными решениями для электромобилей.
В модельной гамме три версии.
Снаружи автомобиль выглядит мощно и собранно. Его длина — 4,59 м, но за счёт мускулистых линий кажется ещё более солидным. Внутри простор обеспечивается компактностью электродвигателя и отсутствием классического трансмиссионного тоннеля. Объём багажника составляет 520 литров, а у версии Sportback — 535 литров.
Простор в салоне обеспечивается компактным электродвигателем и отсутствием классического трансмиссионного тоннеля.
Объём багажника:
Ключевые особенности:
Audi Q4 e-tron — это не идеальный, но сбалансированный электрокроссовер: современный дизайн, достойный запас хода и инновационные технологии делают его привлекательным, но жёсткая подвеска и цена могут смутить тех, кто ищет практичность и доступность.
Уточнения
Audi Q8 e-tron (ранее Audi e-tron GE до 2022 года) — полностью электрический среднеразмерный кроссовер производства Audi AG.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.