Проверочный сезон: забыли про эти вещи? Машина не переживёт осень

С наступлением осени автомобили сталкиваются с новыми испытаниями. Дни становятся короче, уровень влажности повышается, начинаются дожди и падает листва, что напрямую влияет на состояние машины. Именно поэтому важно вовремя подготовить автомобиль к смене сезона.

Мойка машины
Чек-лист водителя: подготовка к осени

Уборка

Тщательно очистите салон и кузов, уберите песок и грязь.

Мойка

Используйте автошампунь, а не бытовые средства.

Защита кузова

Нанесите слой воска (2 раза в год, в т. ч. осенью).

Фары

Проверьте чистоту и исправность оптики.

Щётки стеклоочистителей

Замените изношенные, чтобы избежать разводов.

Кондиционер

Убедитесь, что работает — поможет против запотевания стёкол.

Шины

Начните уборку с колёс, проверьте состояние и подготовьтесь к сезонной замене.

Техника

Проверьте аккумулятор, уровень антифриза и тормозную жидкость.

Безопасность

Обновите аптечку, проверьте огнетушитель и знак аварийной остановки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
