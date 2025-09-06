Проверочный сезон: забыли про эти вещи? Машина не переживёт осень

Авто

С наступлением осени автомобили сталкиваются с новыми испытаниями. Дни становятся короче, уровень влажности повышается, начинаются дожди и падает листва, что напрямую влияет на состояние машины. Именно поэтому важно вовремя подготовить автомобиль к смене сезона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Чек-лист водителя: подготовка к осени

Уборка

Тщательно очистите салон и кузов, уберите песок и грязь.

Мойка

Используйте автошампунь, а не бытовые средства.

Защита кузова

Нанесите слой воска (2 раза в год, в т. ч. осенью).

Фары

Проверьте чистоту и исправность оптики.

Щётки стеклоочистителей

Замените изношенные, чтобы избежать разводов.

Кондиционер

Убедитесь, что работает — поможет против запотевания стёкол.

Шины

Начните уборку с колёс, проверьте состояние и подготовьтесь к сезонной замене.

Техника

Проверьте аккумулятор, уровень антифриза и тормозную жидкость.

Безопасность

Обновите аптечку, проверьте огнетушитель и знак аварийной остановки.