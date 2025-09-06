Вчера — удобство, сегодня — угроза: почему багажник на крыше превратился в проблему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В 2025 году привычный багажник на крыше, ещё недавно считавшийся удобным аксессуаром для поездок, неожиданно превратился в источник серьёзных проблем для автолюбителей. Новые правила приравняли его установку к изменению конструкции автомобиля, а это значит — без оформления и внесения записи в ПТС и СТС владельца ждут штрафы и возможные ограничения.

Остановка машины с багажником
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Остановка машины с багажником

Почему это стало проблемой

Теперь любое устройство, влияющее на вес, высоту или аэродинамику автомобиля, считается "значимым изменением". Даже дорогой фирменный багажник необходимо официально согласовывать через ГИБДД. Без этого рискуете столкнуться с протоколом и запретом эксплуатации.

Сколько придётся заплатить

  • для частных водителей — штраф до 5 000 ₽;
  • для компаний (такси, доставки, корпоративных парков) — до 50 000 ₽ за каждую машину;
  • при повторных нарушениях возможна приостановка регистрации и отправка автомобиля на штрафстоянку.

Чем опасен неоформленный багажник

  • ухудшает аэродинамику и управляемость, повышает расход топлива;
  • смещает центр тяжести — риск опрокидывания при поворотах;
  • ограничивает обзор и усложняет парковку;
  • изнашивает кузов и крепления, провоцирует коррозию;
  • при плохом монтаже может оторваться прямо на ходу, создавая угрозу на дороге.

Как легализовать багажник

  1. Купить сертифицированную модель с документами.

  2. Установить в лицензированном сервисе.

  3. Получить экспертное заключение.

  4. Внести изменения в ПТС и СТС.

  5. Сохранять все бумаги и сертификаты для проверки.

Что делать, если штраф уже есть

  • оплатить вовремя, чтобы избежать удвоения суммы;
  • снять багажник или оформить по правилам;
  • при необходимости пройти экспертизу повторно;
  • оспорить штраф, если есть подтверждающие документы.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
