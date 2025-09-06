Вчера — удобство, сегодня — угроза: почему багажник на крыше превратился в проблему

В 2025 году привычный багажник на крыше, ещё недавно считавшийся удобным аксессуаром для поездок, неожиданно превратился в источник серьёзных проблем для автолюбителей. Новые правила приравняли его установку к изменению конструкции автомобиля, а это значит — без оформления и внесения записи в ПТС и СТС владельца ждут штрафы и возможные ограничения.
Теперь любое устройство, влияющее на вес, высоту или аэродинамику автомобиля, считается "значимым изменением". Даже дорогой фирменный багажник необходимо официально согласовывать через ГИБДД. Без этого рискуете столкнуться с протоколом и запретом эксплуатации.
Купить сертифицированную модель с документами.
Установить в лицензированном сервисе.
Получить экспертное заключение.
Внести изменения в ПТС и СТС.
Сохранять все бумаги и сертификаты для проверки.
Уточнения
Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.
