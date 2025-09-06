Какие Lada выгоднее всего покупать в 2025-м: анализ цен на вторичке
С начала 2025 года вторичный рынок подержанных Lada показывает разнонаправленную динамику: одни модели теряют стоимость стремительно, другие неожиданно восстанавливают позиции.
Granta — лидер продаж, но аутсайдер по удержанию цены
- 2022 г. в.: падение с 1,0 млн (август 2024) до 811,4 тыс. руб. к июлю 2025 (-18,9%).
- 2020 г. в.: с 763,8 тыс. до 741,3 тыс. руб. (-15,1% за год).
Бюджетный седан сохраняет ликвидность, но сильное предложение и простота комплектаций делают его главным "обесценивателем" линейки.
Vesta — резкое падение и быстрый рост
- 2022 г. в.: с 1,48 млн (август 2024) до 1,12 млн (январь), затем рост до 1,3 млн руб. (+16,1%).
- 2020 г. в.: с 1,29 млн до 1,07 млн (-17,1%), затем подъем до 1,13 млн.
Vesta стала "отскоком" рынка: на фоне дорогих кредитов подержанные версии воспринимаются как доступная альтернатива.
Largus — стабильный коммерческий спрос
- 2022 г. в.: падение с 1,61 млн до 1,29 млн руб. (-19,9%).
- 2020 г. в.: рост в начале года (1,07 → 1,12 млн), но к июлю снижение до 1,03 млн руб.
Largus востребован в бизнес-сегменте, поэтому пятилетние авто даже подорожали — редкое явление для вторички.
Niva Travel — сезонные колебания
- 2022 г. в.: с 1,25 млн до 1,07 млн руб. (-14,4%).
- 2020 г. в.: рост зимой (784,5 → 923,3 тыс.), к июлю — коррекция до 896,5 тыс. (+14,2% за год).
Модель сохраняет ценность благодаря статусу "реального внедорожника", особенно зимой.
Niva Legend — культовый, но стареющий
- 2022 г. в.: с 942,8 тыс. до 911,9 тыс. руб. (-3,3%).
- 2020 г. в.: падение с 921 тыс. до 812,2 тыс. руб. (-11,8%).
Несмотря на статус легенды, Legend теряет позиции в пользу Travel. Обесценивание у трёхлеток медленное, но пятилетние версии дешевеют заметнее.
