Какие Lada выгоднее всего покупать в 2025-м: анализ цен на вторичке

С начала 2025 года вторичный рынок подержанных Lada показывает разнонаправленную динамику: одни модели теряют стоимость стремительно, другие неожиданно восстанавливают позиции.

Granta — лидер продаж, но аутсайдер по удержанию цены

2022 г. в. : падение с 1,0 млн (август 2024) до 811,4 тыс. руб. к июлю 2025 (-18,9%).

: падение с 1,0 млн (август 2024) до 811,4 тыс. руб. к июлю 2025 (-18,9%). 2020 г. в.: с 763,8 тыс. до 741,3 тыс. руб. (-15,1% за год).

Бюджетный седан сохраняет ликвидность, но сильное предложение и простота комплектаций делают его главным "обесценивателем" линейки.

Vesta — резкое падение и быстрый рост

2022 г. в. : с 1,48 млн (август 2024) до 1,12 млн (январь), затем рост до 1,3 млн руб. (+16,1%).

: с 1,48 млн (август 2024) до 1,12 млн (январь), затем рост до 1,3 млн руб. (+16,1%). 2020 г. в.: с 1,29 млн до 1,07 млн (-17,1%), затем подъем до 1,13 млн.

Vesta стала "отскоком" рынка: на фоне дорогих кредитов подержанные версии воспринимаются как доступная альтернатива.

Largus — стабильный коммерческий спрос

2022 г. в. : падение с 1,61 млн до 1,29 млн руб. (-19,9%).

: падение с 1,61 млн до 1,29 млн руб. (-19,9%). 2020 г. в.: рост в начале года (1,07 → 1,12 млн), но к июлю снижение до 1,03 млн руб.

Largus востребован в бизнес-сегменте, поэтому пятилетние авто даже подорожали — редкое явление для вторички.

Niva Travel — сезонные колебания

2022 г. в. : с 1,25 млн до 1,07 млн руб. (-14,4%).

: с 1,25 млн до 1,07 млн руб. (-14,4%). 2020 г. в.: рост зимой (784,5 → 923,3 тыс.), к июлю — коррекция до 896,5 тыс. (+14,2% за год).

Модель сохраняет ценность благодаря статусу "реального внедорожника", особенно зимой.

Niva Legend — культовый, но стареющий

2022 г. в. : с 942,8 тыс. до 911,9 тыс. руб. (-3,3%).

: с 942,8 тыс. до 911,9 тыс. руб. (-3,3%). 2020 г. в.: падение с 921 тыс. до 812,2 тыс. руб. (-11,8%).

Несмотря на статус легенды, Legend теряет позиции в пользу Travel. Обесценивание у трёхлеток медленное, но пятилетние версии дешевеют заметнее.

