Главные мировые премьеры готовят удар по привычным авто: чего ждать от IAA Mobility 2025 в Мюнхене

С 9 по 14 сентября 2025 года Мюнхен вновь станет центром внимания автомобильного мира — здесь пройдёт IAA Mobility 2025, одно из самых масштабных событий в Европе. Выставка объединит не только автосалон на ярмарке в столице Баварии, но и открытые площадки в центре мегаполиса, где посетители смогут увидеть новейшие разработки, протестировать машины и принять участие в конференциях.
Главной темой в этом году остаётся электрификация транспорта. Электромобили и гибриды займут ведущие позиции, подчёркивая стремление отрасли к устойчивому развитию и снижению выбросов. Немецкие гиганты традиционно готовят мировые премьеры, а китайские компании всё увереннее закрепляются в Европе. Американские бренды будут представлены минимально — за исключением Ford и Tesla.
Новая iX3 на платформе Новый Класс — ориентир для электрических кроссоверов премиум-класса.
AiTo, GAC-Didi, Xpeng, BYD, Dongfeng — сразу несколько премьерных моделей.
Renault, Opel, Kia, Hyundai, Cupra, Polestar — готовят собственные новинки.
Это подчёркивает изменение приоритетов мировых автогигантов и разный подход к европейскому рынку.
