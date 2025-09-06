Главные мировые премьеры готовят удар по привычным авто: чего ждать от IAA Mobility 2025 в Мюнхене

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:44
Авто

С 9 по 14 сентября 2025 года Мюнхен вновь станет центром внимания автомобильного мира — здесь пройдёт IAA Mobility 2025, одно из самых масштабных событий в Европе. Выставка объединит не только автосалон на ярмарке в столице Баварии, но и открытые площадки в центре мегаполиса, где посетители смогут увидеть новейшие разработки, протестировать машины и принять участие в конференциях.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Главная тема

Главной темой в этом году остаётся электрификация транспорта. Электромобили и гибриды займут ведущие позиции, подчёркивая стремление отрасли к устойчивому развитию и снижению выбросов. Немецкие гиганты традиционно готовят мировые премьеры, а китайские компании всё увереннее закрепляются в Европе. Американские бренды будут представлены минимально — за исключением Ford и Tesla.

Ожидаемые премьеры

Audi

  • Концептуальная модель Concept Cat.
    Обновлённый Q7.
    Подключаемый гибрид RS 6.

BMW

Новая iX3 на платформе Новый Класс — ориентир для электрических кроссоверов премиум-класса.

  • Mercedes-Benz
  • Электрический GLC.
  • Перспективный проект AMG Project XX.
  • Новый CLA.

Volkswagen

  • Компактный электромобиль ID.2.
  • Кроссоверная версия ID.2.
  • Обновлённый гибрид T-Roc.

Китайские бренды

AiTo, GAC-Didi, Xpeng, BYD, Dongfeng — сразу несколько премьерных моделей.

Другие участники

Renault, Opel, Kia, Hyundai, Cupra, Polestar — готовят собственные новинки.

Отсутствие крупных игроков

  • Stellantis почти полностью игнорирует выставку (исключение — Opel).
  • Нет японских производителей: Toyota, Nissan, Mitsubishi.
  • Из США отсутствует General Motors.

Это подчёркивает изменение приоритетов мировых автогигантов и разный подход к европейскому рынку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
