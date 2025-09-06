Главные мировые премьеры готовят удар по привычным авто: чего ждать от IAA Mobility 2025 в Мюнхене

С 9 по 14 сентября 2025 года Мюнхен вновь станет центром внимания автомобильного мира — здесь пройдёт IAA Mobility 2025, одно из самых масштабных событий в Европе. Выставка объединит не только автосалон на ярмарке в столице Баварии, но и открытые площадки в центре мегаполиса, где посетители смогут увидеть новейшие разработки, протестировать машины и принять участие в конференциях.

Главная тема

Главной темой в этом году остаётся электрификация транспорта. Электромобили и гибриды займут ведущие позиции, подчёркивая стремление отрасли к устойчивому развитию и снижению выбросов. Немецкие гиганты традиционно готовят мировые премьеры, а китайские компании всё увереннее закрепляются в Европе. Американские бренды будут представлены минимально — за исключением Ford и Tesla.

Ожидаемые премьеры

Audi

Концептуальная модель Concept Cat.

Обновлённый Q7.

Подключаемый гибрид RS 6.

BMW

Новая iX3 на платформе Новый Класс — ориентир для электрических кроссоверов премиум-класса.

Mercedes-Benz

Электрический GLC.

Перспективный проект AMG Project XX.

Новый CLA.

Volkswagen

Компактный электромобиль ID.2.

Кроссоверная версия ID.2.

Обновлённый гибрид T-Roc.

Китайские бренды

AiTo, GAC-Didi, Xpeng, BYD, Dongfeng — сразу несколько премьерных моделей.

Другие участники

Renault, Opel, Kia, Hyundai, Cupra, Polestar — готовят собственные новинки.

Отсутствие крупных игроков

Stellantis почти полностью игнорирует выставку (исключение — Opel).

Нет японских производителей: Toyota, Nissan, Mitsubishi.

Из США отсутствует General Motors.

Это подчёркивает изменение приоритетов мировых автогигантов и разный подход к европейскому рынку.