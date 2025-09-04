Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники превратили подростка в камеру наблюдения для кражи в Севастополе
Жуткие подробности убийства девушки в кафе Новокузнецка раскрыли в полиции
Космическая стиральная машина: она будет чистить вещи без порошка и воды
Загар тает, как мороженое: простые шаги, чтобы остановить процесс
Хотели яркий ковер из тюльпанов, а получили проплешины? Осенью ошибка стоит особенно дорого
Не везение, а проверка на совесть: что будет, если расплатиться найденной банковской картой
Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным
Фразы, после которых лучше бежать из автосалона: топ 5 фраз, услышав которые стоит сразу отказаться от покупки авто
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой

Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж

0:51
Авто

В России медленно, но верно восстанавливается авторынок.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что уже видны продвижения, а снижение ключевой ставки до 15% и ниже повлияет на увеличение продаж авто.

ГАЗ, АвтоВАЗ и другие производители ранее объявили о вынужденном переводе производств на четырехдневную рабочую неделю из-за уменьшения спроса на покупку авто. Дело в том, что только в сегменте коммерческого транспорта покупать стали меньше на 30-60%.

Главной причиной этого считают высокую ключевую ставку, из-за которой подорожали кредиты и лизинговые программы, пишет "РГ".

Напомним, что кризис на авторынке в России зафиксирован на протяжении всего 2025 года.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Последние материалы
Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж
Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным
Фразы, после которых лучше бежать из автосалона: топ 5 фраз, услышав которые стоит сразу отказаться от покупки авто
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой
США готовятся к отправке людей на Марс: вот каков их план действий
Бум интереса к родительству в Корее появился после необычной мотивации
Пистолет на АЗС работает без датчиков: секрет спрятан в другом
Замедляют старение и снижают холестерин: три лучших гарнира для людей после 50 лет
Когда ручки важнее стен: простые приёмы превратят старый гарнитур в современный интерьер
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.