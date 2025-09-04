Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж

В России медленно, но верно восстанавливается авторынок.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что уже видны продвижения, а снижение ключевой ставки до 15% и ниже повлияет на увеличение продаж авто.
ГАЗ, АвтоВАЗ и другие производители ранее объявили о вынужденном переводе производств на четырехдневную рабочую неделю из-за уменьшения спроса на покупку авто. Дело в том, что только в сегменте коммерческого транспорта покупать стали меньше на 30-60%.
Главной причиной этого считают высокую ключевую ставку, из-за которой подорожали кредиты и лизинговые программы, пишет "РГ".
Напомним, что кризис на авторынке в России зафиксирован на протяжении всего 2025 года.
Уточнения
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.
