Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники превратили подростка в камеру наблюдения для кражи в Севастополе
Жуткие подробности убийства девушки в кафе Новокузнецка раскрыли в полиции
Космическая стиральная машина: она будет чистить вещи без порошка и воды
Загар тает, как мороженое: простые шаги, чтобы остановить процесс
Хотели яркий ковер из тюльпанов, а получили проплешины? Осенью ошибка стоит особенно дорого
Не везение, а проверка на совесть: что будет, если расплатиться найденной банковской картой
Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж
Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой

Фразы, после которых лучше бежать из автосалона: топ 5 фраз, услышав которые стоит сразу отказаться от покупки авто

2:23
Авто

Российский авторынок в условиях санкций и серых схем всё чаще подбрасывает покупателям неприятные сюрпризы. На фоне валютных скачков и дефицита времени многие автолюбители принимают решение о покупке слишком поспешно, чем активно пользуются недобросовестные дилеры. Есть несколько фраз-сигналов, услышав которые стоит немедленно насторожиться и отказаться от сделки, вещает новостной портал "За рулём".

Конфликт в автосалоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Конфликт в автосалоне

Цена действует только сегодня

Манипуляция временем и эмоциями. Давление на покупателя создаёт иллюзию срочности и заставляет принимать необдуманные решения. Реальные цены не меняются каждый день, особенно на популярные модели.

Спокойно возьмите паузу. Если менеджер усиливает давление, это сигнал к тому, что сделка непрозрачна.

Кредит вам предварительно одобрен

Опасная схема: машину отдают без документов, а спустя пару дней сообщают, что банк отказал. В итоге покупатель вынужден соглашаться на кабальные условия.

Заранее получить одобрение в своём банке и подписывать договор только после официального подтверждения кредита.

Страхуем только у наших партнёров

Принудительная продажа страховки по завышенной цене — источник сверхприбыли для серых дилеров. Закон не обязывает оформлять ОСАГО у конкретного страховщика.

Выбирать страховую самостоятельно. Если угрожают срывом сделки — лучше уйти.

Есть комиссия за оформление

Мошенническая уловка: заявленная низкая ставка по кредиту "обрастает" комиссиями и страховками. В итоге реальная переплата достигает 22-25% годовых.

Требовать расчёт полной стоимости кредита, включая все скрытые платежи. Банк обязан указывать её в договоре.

Оформим на физлицо — дешевле таможня

Незаконная схема растаможки через льготников: формально всё выглядит легально, но на деле вы становитесь соучастником преступления. Последствия — от доначисления пошлин до конфискации автомобиля и даже уголовной ответственности.

Избегать любых предложений "сэкономить" на таможне. Такая экономия оборачивается многомиллионными штрафами и потерей машины.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Последние материалы
Автомобили снова будут скупать как горячие пирожки: когда ждать восстановления объема продаж
Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным
Фразы, после которых лучше бежать из автосалона: топ 5 фраз, услышав которые стоит сразу отказаться от покупки авто
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой
США готовятся к отправке людей на Марс: вот каков их план действий
Бум интереса к родительству в Корее появился после необычной мотивации
Пистолет на АЗС работает без датчиков: секрет спрятан в другом
Замедляют старение и снижают холестерин: три лучших гарнира для людей после 50 лет
Когда ручки важнее стен: простые приёмы превратят старый гарнитур в современный интерьер
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.