Передний привод против полного: что выбирают те, кто считает деньги и нервы

В последние годы россияне всё чаще выбирают кроссоверы вместо седанов и универсалов. Однако далеко не все задумываются о том, что полный привод заметно увеличивает цену автомобиля и расходы на его содержание. Выделили несколько причин, почему в большинстве случаев стоит обратить внимание именно на переднеприводные версии.

Цена и надёжность

Главный аргумент очевиден: переднеприводные кроссоверы значительно дешевле своих полноприводных аналогов. При этом у них дольше служит двигатель — силовой агрегат не перегружается дополнительными элементами трансмиссии.

У 4WD-моделей коробка передач работает на пределе возможностей, что сокращает её ресурс и повышает риск поломок. У переднеприводных машин таких проблем меньше, а значит, и расходы на ремонт будут ниже.

Обслуживание и ремонт

Конструкция переднеприводных кроссоверов проще: на задней оси обычно стоит полузависимая подвеска с балкой. Для механиков это облегчает работу, а владельцу снижает затраты на обслуживание. Меньше деталей — меньше потенциальных неисправностей и расходников.

Масса и долговечность кузова

Переднеприводные автомобили легче, и нагрузка на кузов у них ниже. Это положительно влияет на срок службы кузовных элементов и лакокрасочного покрытия. Даже при движении по трассе износ деталей у таких машин идёт медленнее.

Экономия на топливе

Полный привод всегда "съедает" больше бензина. Соответственно, у переднеприводных версий эксплуатационные расходы оказываются ощутимо ниже. Особенно это заметно при покупке подержанного автомобиля: чем старше машина, тем дороже обходится её содержание.

Когда нужен полный привод

По мнению эксперта, выбирать 4WD стоит только тогда, когда условия эксплуатации действительно требуют этого. Например, в сельской местности или в регионах, где зимой плохо чистят дороги. В большинстве же случаев городскому и пригородному водителю хватает переднего привода.

