Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола

Многие водители уверены, что возить в машине можно всё, что угодно: стройматериалы для дачи, мешки картошки или старую мебель. Однако именно в таких случаях сотрудники ГАИ часто используют одну из своих "ловушек" — требование документов на груз.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГИБДД выписывает штраф

В чём суть проблемы

Согласно пункту 2.1.1 ПДД, водитель обязан иметь при себе документы не только на автомобиль, права и страховку, но и на перевозимый груз. Проблема в том, что закон не разделяет чётко личные вещи и коммерческий груз. Решение о том, что считать грузом, остаётся на усмотрение инспектора.

В результате под определение "груз" может попасть что угодно: от мешка овощей до холодильника, закреплённого на крыше. Даже обычный диван, который везут на дачу, теоретически подпадает под этот пункт.

Чем это грозит

Если у водителя нет документов на перевозимые вещи — чеков, накладной или путевого листа, инспектор вправе составить протокол. Размер штрафа — 500 рублей по ч. 2 ст. 12.3 КоАП. Сумма небольшая, но неприятность в том, что ситуацию можно "раскрутить".

Инспектор может заявить, что картошка или дрова в багажнике — вовсе не личные вещи, а товар, который вы везёте для перепродажи. Тогда дело может дойти до разбирательств в отделении полиции. Для законопослушного водителя это обернётся лишними нервами и потерей времени.

Кто в зоне риска

Наиболее часто в такие ситуации попадают:

дачники, везущие стройматериалы или урожай;

семьи, перевозящие мебель или бытовую технику;

отпускники, отправляющиеся на юг с полными багажниками вещей.

Как действовать водителю

Чтобы минимизировать риск, юристы советуют сохранять хотя бы минимальные подтверждения покупки: чеки, квитанции, товарные накладные. В случае с личным имуществом инспектор формально не имеет оснований требовать документы, но возможность для придирок всегда остаётся.

Главное — знать о такой практике и быть готовым отстаивать свои права. Тогда "мешок картошки" в багажнике не станет причиной долгих разбирательств.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

