Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола

Многие водители уверены, что возить в машине можно всё, что угодно: стройматериалы для дачи, мешки картошки или старую мебель. Однако именно в таких случаях сотрудники ГАИ часто используют одну из своих "ловушек" — требование документов на груз.
Согласно пункту 2.1.1 ПДД, водитель обязан иметь при себе документы не только на автомобиль, права и страховку, но и на перевозимый груз. Проблема в том, что закон не разделяет чётко личные вещи и коммерческий груз. Решение о том, что считать грузом, остаётся на усмотрение инспектора.
В результате под определение "груз" может попасть что угодно: от мешка овощей до холодильника, закреплённого на крыше. Даже обычный диван, который везут на дачу, теоретически подпадает под этот пункт.
Если у водителя нет документов на перевозимые вещи — чеков, накладной или путевого листа, инспектор вправе составить протокол. Размер штрафа — 500 рублей по ч. 2 ст. 12.3 КоАП. Сумма небольшая, но неприятность в том, что ситуацию можно "раскрутить".
Инспектор может заявить, что картошка или дрова в багажнике — вовсе не личные вещи, а товар, который вы везёте для перепродажи. Тогда дело может дойти до разбирательств в отделении полиции. Для законопослушного водителя это обернётся лишними нервами и потерей времени.
Наиболее часто в такие ситуации попадают:
Чтобы минимизировать риск, юристы советуют сохранять хотя бы минимальные подтверждения покупки: чеки, квитанции, товарные накладные. В случае с личным имуществом инспектор формально не имеет оснований требовать документы, но возможность для придирок всегда остаётся.
Главное — знать о такой практике и быть готовым отстаивать свои права. Тогда "мешок картошки" в багажнике не станет причиной долгих разбирательств.
Уточнения
