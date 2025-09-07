Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Покупка автомобиля с пробегом всегда связана с рисками. На вторичном рынке можно найти выгодные предложения, но вместе с ними и машины, которые таят в себе массу скрытых проблем. Продавцы зачастую умалчивают о серьёзных дефектах, а задача покупателя — вовремя распознать тревожные сигналы и не попасть в неприятную ситуацию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скрученный пробег и ускоренный износ

Одна из самых распространённых хитростей на рынке — корректировка пробега. Визуально машина может выглядеть свежо, но техническое состояние узлов и деталей быстро выдаёт обман. Изношенные педали, руль или сиденья при "скромном" пробеге — явный повод насторожиться. Чаще всего подобные автомобили эксплуатировались интенсивно и имеют скрытые поломки.

Записи в ПТС

Особое внимание стоит уделить паспорту транспортного средства. Если среди владельцев значится юридическое лицо, использовавшее автомобиль два года и более, есть высокая вероятность, что это бывшая служебная машина. Чтобы проверить компанию, указанную в ПТС, полезно воспользоваться базой ФНС и уточнить её вид деятельности.

Такси и корпоративные автопарки

Отдельная категория проблемных машин — бывшие такси. Эти автомобили эксплуатировались круглосуточно, нередко с разными водителями, и обслуживались по минимуму. Как правило, они представлены в белом цвете и базовых комплектациях. Среди популярных моделей — Kia Optima, Hyundai Sonata, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Renault Logan, Kia Rio и Ford Focus.

К этой же группе можно отнести машины корпоративных парков — курьерских или служебных. Их ресурс вырабатывался максимально быстро, а водители редко заботились о состоянии транспорта. Внешне такие авто могут быть в порядке, но внутри скрываются серьёзные износы.

Автомобили-"утопленники"

Особую опасность представляют машины, побывавшие в воде. Повреждения проводки и электроники в таких авто необратимы. Даже после ремонта они будут регулярно доставлять проблемы, поэтому от покупки стоит отказаться.

Машины после ДТП

Нередки и случаи, когда на продажу выставляют автомобили после аварий. Даже качественный кузовной ремонт не всегда способен вернуть машине прежнюю геометрию и уровень безопасности. Небольшие следы шпаклёвки или перекрашенные детали опытный специалист обнаружит легко, поэтому перед покупкой лучше доверить диагностику профессионалам.

На рынке подержанных машин встречается немало предложений с серьёзными скрытыми недостатками. Проверка истории автомобиля, внимательный осмотр и консультация у эксперта помогут избежать ошибок. В противном случае "выгодная сделка" может обернуться дорогостоящим ремонтом.

