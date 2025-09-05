Тайные чемпионы вторички: японские авто, которые берут даже с большим пробегом

Японские автомобили заслуженно считаются эталоном качества, надёжности и технологичности. Они ценятся не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, включая Россию. Популярность моделей объясняется богатым выбором — от спортивных купе до семейных кроссоверов. Ниже представлен обзор машин, которые особенно полюбились российским автомобилистам.

Mazda 3

Компактная Mazda 3 давно закрепилась в числе самых востребованных моделей. Последнее поколение, представленное в 2018 году, отличается стильным дизайном и современными опциями. Автомобиль оснащается бензиновыми моторами объёмом 1,5-2,5 л или дизелем на 1,8 л. Мощность варьируется от 100 до 186 л. с., а расход топлива составляет 6-8 л на 100 км. Среди особенностей — поддержка Android Auto и Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль и система безопасности i-Activsense.

Toyota Supra MKIV

Легендарная Toyota Supra MKIV — икона японского автопрома. Её мотор выдаёт до 320 л. с., а аэродинамика сделала машину культовой среди поклонников скорости и дрифта. Supra известна огромным потенциалом для тюнинга — при доработке мощность можно увеличить до 1500 л. с. Несмотря на возраст, модель продолжает оставаться символом японской спортивной инженерии.

Honda CR-V

Honda CR-V уверенно входит в число самых надёжных кроссоверов. Машина славится долговечностью: ресурс двигателя достигает 300 тыс. км без капитального ремонта. Для бензиновых версий предлагаются агрегаты на 1,5-2 л (173-190 л. с.), для дизельных — 1,6 л (120 л. с.). Дополнительное преимущество — комплекс систем безопасности Honda Sensing с адаптивным круизом и автоматическим торможением.

Honda Pilot

Этот кроссовер выделяется просторным салоном с тремя рядами сидений, рассчитанным на восемь пассажиров. Под капотом — 3-литровый бензиновый мотор, позволяющий разогнаться до 192 км/ч. Средний расход топлива составляет 10,4 л/100 км. Pilot ценится за комфорт и управляемость, но обслуживание обходится дороже среднего, а качество топлива играет ключевую роль.

Nissan Skyline GT-R R34

Skyline GT-R R34 выпускался с 1999 по 2002 год и до сих пор считается культовой моделью. Его полноприводная платформа обеспечивает отличное сцепление и устойчивость, а также делает автомобиль символом технологического прогресса японских инженеров.

Toyota Crown

Toyota Crown — один из самых популярных седанов своего времени. Даже в базовой комплектации предусмотрены подогрев сидений и качественная акустика. Современные версии модели сочетают лаконичный интерьер, богатое оснащение и привлекательную стоимость, что делает Crown интересным выбором для тех, кто ищет комфортный автомобиль бизнес-класса.

Subaru Forester

С 1997 года Subaru Forester остаётся любимцем покупателей благодаря надёжному полному приводу и высокой проходимости. Автомобиль одинаково удобен в городе и на пересечённой местности. Важное преимущество — просторный багажник объёмом 505 литров, что делает Forester удобным для дальних поездок. Безопасность и фирменный дизайн также способствуют его популярности.

Японские автомобили уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке. От спортивных легенд вроде Supra и Skyline до практичных кроссоверов CR-V и Forester — каждая модель сочетает в себе надёжность, продуманную эргономику и технологичность. Именно это объясняет неизменный интерес к японскому автопрому.

