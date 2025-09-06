Советские водители против гололёда: секрет, который заменял зимние покрышки

Сегодня поездка зимой на летних шинах кажется немыслимой: снегопад тут же приводит к пробкам и авариям. Но ещё несколько десятилетий назад в Советском Союзе это считалось обычным делом. Зимних шин просто не существовало, и водители использовали то, что было доступно.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Снегоуборочная машина

Универсальная резина

До середины 1980-х годов автомобилисты ездили круглый год на одном комплекте покрышек. Если удавалось достать новые шины, их берегли и устанавливали именно зимой, а весной возвращали обратно изношенные. При этом статистика аварийности не показывала резкого роста зимой, и сама идея "зимней резины" долгое время не воспринималась как обязательная.

Секрет скрывался в составе покрышек. Советская резина оставалась достаточно мягкой даже в мороз, что делало её похожей на современные всесезонные модели. В условиях меньшей загруженности дорог и спокойного темпа движения этого было достаточно. Водители старались держать дистанцию, избегали резких манёвров и относились к автомобилю с особой осторожностью.

Помощь в трудных условиях

Жители деревень и малых городов подходили к проблеме ещё практичнее. В багажнике почти всегда возили противоскользящие цепи. Их надевали на колёса в снегопад или на льду, и машина могла уверенно ехать даже по глубокому снегу. Такой способ был надёжным решением там, где асфальт регулярно скрывался под сугробами.

Первые шаги к зимним шинам

Настоящая история советской зимней резины началась только в начале 1980-х годов с появлением покрышек "Снежинка". Это была нешипованная модель с глубоким, агрессивным протектором, напоминавшая внедорожную. Однако из-за жёсткой конструкции она не обеспечивала хорошего сцепления с гололёдом и заметно уступала современным зимним шинам.

Дефицит делал "Снежинку" почти раритетом. Водители, которым удавалось её достать, нередко ограничивались лишь двумя шинами на ведущую ось. На льду пользы от них было мало, но на снежной каше и в грязи они помогали чувствовать себя увереннее.

Почему это работало

Езда зимой без привычных шипованных шин была возможна благодаря особенностям времени. Дороги были менее загружены, автомобили проще и медленнее, а стиль вождения — осторожным. Машину берегли как ценность, поэтому старались лишний раз не рисковать.

Именно эта комбинация факторов и компенсировала отсутствие зимней резины, привычной для современного водителя.

