Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа

На многих перекрёстках водители встречают дополнительные секции светофоров — зелёные стрелки. В повседневной речи их так и называют: "стрелки". Эти сигналы позволяют разгрузить движение, направляя часть потока в сторону, но именно они чаще всего становятся причиной недоразумений и споров.
Назначение дополнительной секции очевидно: разрешить движение в сторону, указанную стрелкой, даже при красном основном сигнале. Обычно таких секций одна или две, и включённая лампа показывает зелёный силуэт со стрелкой.
Если секция выключена — движение в её направлении строго запрещено. Автомобиль обязан остановиться у стоп-линии, и за нарушение предусмотрен штраф. Это правило касается любого манёвра: не только поворота, но и прямого движения через перекрёсток.
Согласно пункту 13.5 Правил дорожного движения, водитель, начинающий движение по зелёной стрелке, обязан уступить дорогу транспорту, движущемуся с других направлений. Это правило исключает ситуации, когда сразу несколько потоков оказываются на траекториях пересечения.
Однако чаще всего спор возникает не на этой стадии, а в другом случае: когда включается стрелка, а водитель, находящийся в полосе, остаётся стоять, потому что собирается ехать прямо.
Ключевым ориентиром становится знак "Направление движения по полосам".
Если с вашей полосы разрешено двигаться и прямо, и в сторону стрелки, то остановка под включённый сигнал не будет нарушением.
Если же полоса предназначена исключительно для поворота, то водитель обязан выполнить манёвр: стоянка в таком месте создаст помеху другим.
Там, где подобных указателей нет, правила трактуются мягче. Стоять под стрелку допускается, и наказания за это не предусмотрено.
Ситуация выглядит парадоксально: с точки зрения закона водитель, стоящий под стрелку, может быть совершенно прав. Но эмоционально для других участников движения это выглядит как затягивание очереди или неуважение. В итоге формальных нарушений нет, а напряжение на дороге всё равно появляется.
Таким образом, "стрелка" на светофоре — инструмент для оптимизации движения, но в реальности она нередко превращается в источник конфликтов из-за различий между буквальным соблюдением ПДД и ожиданиями других водителей.
Уточнения
