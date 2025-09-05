Автомобильный карантин: как запрет на ПО из России и Китая повлияет на водителей

С 2027 года в США вступают в силу новые правила для подключённых автомобилей (connected car), которые напрямую коснутся автопроизводителей и покупателей.
Согласно решению властей, в новых машинах, продаваемых на американском рынке, будет запрещено использование защищённого программного обеспечения и телематических решений, созданных в Китае и России. Таким образом, регуляторы стремятся снизить риски киберугроз и усилить контроль за безопасностью цифровой инфраструктуры.
Для водителей изменения пройдут почти незаметно: управляемость автомобиля, комфорт и настройка езды останутся прежними. Однако производителям, как следует из статьи в журнале Autoblog, придётся адаптировать системы подключения — от телематических блоков до платформ для обновлений. Обновления карт, устранение ошибок и модернизация ПО будут продолжаться в штатном режиме.
До 2030 года предусмотрены исключения: импорт оборудования возможен для гарантийного обслуживания уже проданных машин. Дилеры и мастерские заранее создают запасы деталей, чтобы поддерживать работоспособность устаревших систем.
Новые правила обязывают импортёров и производителей ежегодно подавать декларации о соответствии и хранить документацию на протяжении десяти лет. Это усилит контроль над цепочками поставок и обеспечит прозрачность при сертификации компонентов.
Отдельное правило Федеральной комиссии по связи США запрещает тестирование телематических устройств в лабораториях, связанных с "недружественными странами", что исключает потенциальные уязвимости в процессе сертификации.
Уточнения
Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, сокращённо FCC) — независимое правительственное агентство Соединенных Штатов, созданное, управляемое и уполномоченное в соответствии с уставом Конгресса.
Обновление по воздуху или OTA-обновление (англ. Over-The-Air update), также известное как программирование по воздуху (англ. OTA programming) — обновление встроенной системы, которое передается через беспроводную сеть, такую как Wi-Fi или мобильная сеть.
