Автомобильный карантин: как запрет на ПО из России и Китая повлияет на водителей

С 2027 года в США вступают в силу новые правила для подключённых автомобилей (connected car), которые напрямую коснутся автопроизводителей и покупателей.

Что изменится для производителей и покупателей

Согласно решению властей, в новых машинах, продаваемых на американском рынке, будет запрещено использование защищённого программного обеспечения и телематических решений, созданных в Китае и России. Таким образом, регуляторы стремятся снизить риски киберугроз и усилить контроль за безопасностью цифровой инфраструктуры.

Для водителей изменения пройдут почти незаметно: управляемость автомобиля, комфорт и настройка езды останутся прежними. Однако производителям, как следует из статьи в журнале Autoblog, придётся адаптировать системы подключения — от телематических блоков до платформ для обновлений. Обновления карт, устранение ошибок и модернизация ПО будут продолжаться в штатном режиме.

Переходный период до 2030 года

До 2030 года предусмотрены исключения: импорт оборудования возможен для гарантийного обслуживания уже проданных машин. Дилеры и мастерские заранее создают запасы деталей, чтобы поддерживать работоспособность устаревших систем.

Жёсткий контроль цепочек поставок

Новые правила обязывают импортёров и производителей ежегодно подавать декларации о соответствии и хранить документацию на протяжении десяти лет. Это усилит контроль над цепочками поставок и обеспечит прозрачность при сертификации компонентов.

Новые ограничения при сертификации устройств

Отдельное правило Федеральной комиссии по связи США запрещает тестирование телематических устройств в лабораториях, связанных с "недружественными странами", что исключает потенциальные уязвимости в процессе сертификации.

Что важно учитывать владельцам

Проверять, соответствует ли автомобиль новым стандартам. Следить за регулярными обновлениями по воздуху (over-the-air). При необходимости уточнять возможность замены блока управления телематикой (Telematics Control Unit) по гарантии. Активировать функции безопасности:

• PIN-to-Drive (ввод PIN-кода перед началом движения).

• Двухфакторная аутентификация. Отключать ненужные подключения — Bluetooth и Wi-Fi.

Уточнения

Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, сокращённо FCC) — независимое правительственное агентство Соединенных Штатов, созданное, управляемое и уполномоченное в соответствии с уставом Конгресса.



Обновление по воздуху или OTA-обновление (англ. Over-The-Air update), также известное как программирование по воздуху (англ. OTA programming) — обновление встроенной системы, которое передается через беспроводную сеть, такую как Wi-Fi или мобильная сеть.

