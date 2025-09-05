Советский вездеход с душой байкера покорил Европу — за него платят дороже, чем в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:36
Авто

В Европе всё чаще обращают внимание не только на дорогие внедорожники, но и на автомобили с характером и историей. Один из таких примеров — Lada Niva, которая неожиданно стала предметом восхищения и модного тюнинга далеко за пределами России.

Lada Niva Urban в Валенсии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Lada Niva Urban в Валенсии

От "советского трактора" до стильного символа

Ещё недавно Ниву за границей воспринимали как автомобиль-курьёз, своеобразный привет из прошлого. Но в Испании, Франции и Германии у неё появился новый имидж. Сегодня ценится простота, надёжность и неподдельный характер, а Нива идеально отвечает этим требованиям. Уставшие от однообразных кроссоверов европейцы всё чаще обращаются к автомобилям с аутентичной историей.

Образ Нивы — это не глянцевая реклама, а честная механика, в которой нет ничего лишнего. При этом она даёт чувство свободы: на ней можно свернуть с асфальта и не бояться грязи или снега. Именно эта "честность" и сделала её культовой среди молодых городских жителей и тех, кто ностальгирует по "старым временам".

Техническая база с неожиданным апгрейдом

Под капотом у Lada Niva Urban всё тот же 1,7-литровый мотор на 83 лошадиные силы и механическая коробка передач. Для современных стандартов это скромно, но поклонников машины больше интересует её проходимость и выносливость.

Сюрприз начинается в салоне. Здесь — опции, которых не ожидаешь от автомобиля с советскими корнями: бесключевой доступ, запуск кнопкой, электроприводы и подогрев сидений, проекционный дисплей, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Более того, в Ниве есть встроенный Wi-Fi и полностью цифровая приборная панель. Это превращает машину в своеобразный гибрид прошлого и настоящего.

Современные технологии и безопасность

Нива Урбан получила не только комфорт, но и полный набор систем безопасности. Камера заднего вида, контроль тяги, датчики дождя и света, помощь при парковке — всё это делает управление проще и безопаснее. Светодиодная оптика и ДХО добавляют автомобилю современности и заметности на дороге.

Таким образом, автомобиль, сохранивший узнаваемый облик и внедорожные качества, уверенно впитал в себя технологии, привычные для кроссоверов среднего класса.

Новый образ на дороге

Испанская версия Нивы впечатляет и внешне. Агрессивный кастомный обвес, спортивная подвеска и стильные литые диски превращают её из утилитарного внедорожника в эффектный городской автомобиль с налётом спортивного характера.

Цена тоже подогревает интерес: в Испании за модернизированную Lada Niva Urban 2017 года с пробегом 108 тысяч километров просят 16,5 тысячи евро. Для сравнения, новая Lada Niva Sport в России стоит от 1,7 млн рублей и при этом имеет куда более скромный набор опций.

Отечественный хит в европейском антураже

История Нивы в Европе — пример того, как культовый автомобиль может получить вторую жизнь. Для россиян это всё та же "рабочая лошадка", а для испанцев — оригинальный стильный внедорожник, который выгодно выделяется на фоне безликой массовости.

Уточнения

Lada Niva Travel (также ранее обозначавшийся как ВАЗ-2123, Chevrolet Niva и Lada Niva, разг. «Ше́ви-Нива, Шнива») — российский автомобиль повышенной проходимости ВАЗ.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
