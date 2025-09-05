Там, где другие захлебнутся, Ford Ranger идёт дальше: предел испытаний удивил даже инженеров

Ford продолжает впечатлять тщательностью испытаний своих будущих моделей. Для нового Ranger Super Duty 2026 года инженеры сосредоточились на проверке способности пикапа преодолевать водные преграды. Максимальная заявленная глубина перехода — 850 мм, и она была подтверждена в серии как лабораторных, так и полевых тестов.

Фото: Ford is licensed under public domain Ford Ranger 2025 года

Лабораторные тесты

Испытания начались на полигоне компании в Ю Янгсе:

использовалась бетонная ванна глубиной более 1 метра;

проверка шла поэтапно: от 50 мм до почти 1 метра;

на малых глубинах тестировалась надёжность ключевых компонентов;

на больших — герметичность впуска и вентиляционных систем.

Полевые испытания

Далее прототипы вывезли в "боевые" условия — на реку Крукед неподалёку от города Дарго. Здесь инженерам пришлось учитывать переменчивость течения и глубины. Всего Ranger прошёл 27 речных переходов, каждый раз удерживая заданную глубину без потерь в управляемости и защите систем.

Инженерные решения

Секрет устойчивости к воде кроется в инженерных решениях. Воздухозаборники для ключевых систем размещены на высоте 850 мм, что снижает риск попадания влаги. Дополнительно пикап оснастили фирменной трубкой Safari, разработанной совместно с инженерами Ford, которая обеспечивает бесперебойную подачу воздуха даже в экстремальных условиях.

Итоги испытаний

Испытания подтвердили: проектные решения оказались эффективными. Теперь покупатели могут быть уверены, что Super Duty справится с болотами, реками и непредсказуемыми природными препятствиями.

Выход на рынок

Выход модели на рынок Австралии запланирован на начало 2026 года.

Уточнения

Ford F-Series Super Duty (сокращенно «Ford Super Duty») — семейство грузовых пикапов (более 8500 фунтов (3900 кг) GVWR), разработанное в 1998 году для 1999 модельного года.

