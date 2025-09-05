Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закрыть глаза живым и открыть рот мёртвым: фиванские гробницы раскрывают секреты бессмертия
Откройте для себя идеальный безалкогольный Virgin Colada — рецепт, который стоит попробовать
В рамках программы Приоритет-2030 при участии Газпромбанка создаются инновационные медицинские материалы
Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений
Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных
От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики
Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем
Машина мечты или ловушка? Как автосалоны обманывают покупателей
Тело сдаёт позиции уже через 2 недели — вот что происходит с мышцами без тренировок

Там, где другие захлебнутся, Ford Ranger идёт дальше: предел испытаний удивил даже инженеров

1:56
Авто

Ford продолжает впечатлять тщательностью испытаний своих будущих моделей. Для нового Ranger Super Duty 2026 года инженеры сосредоточились на проверке способности пикапа преодолевать водные преграды. Максимальная заявленная глубина перехода — 850 мм, и она была подтверждена в серии как лабораторных, так и полевых тестов.

Ford Ranger 2025 года
Фото: Ford is licensed under public domain
Ford Ranger 2025 года

Лабораторные тесты

Испытания начались на полигоне компании в Ю Янгсе:

  • использовалась бетонная ванна глубиной более 1 метра;
  • проверка шла поэтапно: от 50 мм до почти 1 метра;
  • на малых глубинах тестировалась надёжность ключевых компонентов;
  • на больших — герметичность впуска и вентиляционных систем.

Полевые испытания

Далее прототипы вывезли в "боевые" условия — на реку Крукед неподалёку от города Дарго. Здесь инженерам пришлось учитывать переменчивость течения и глубины. Всего Ranger прошёл 27 речных переходов, каждый раз удерживая заданную глубину без потерь в управляемости и защите систем.

Инженерные решения

Секрет устойчивости к воде кроется в инженерных решениях. Воздухозаборники для ключевых систем размещены на высоте 850 мм, что снижает риск попадания влаги. Дополнительно пикап оснастили фирменной трубкой Safari, разработанной совместно с инженерами Ford, которая обеспечивает бесперебойную подачу воздуха даже в экстремальных условиях.

Итоги испытаний

Испытания подтвердили: проектные решения оказались эффективными. Теперь покупатели могут быть уверены, что Super Duty справится с болотами, реками и непредсказуемыми природными препятствиями.

Выход на рынок

Выход модели на рынок Австралии запланирован на начало 2026 года.

Уточнения

Ford F-Series Super Duty (сокращенно «Ford Super Duty») — семейство грузовых пикапов (более 8500 фунтов (3900 кг) GVWR), разработанное в 1998 году для 1999 модельного года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Авто
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Красота и стиль
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений
Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных
Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем
От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики
Машина мечты или ловушка? Как автосалоны обманывают покупателей
Тело сдаёт позиции уже через 2 недели — вот что происходит с мышцами без тренировок
Кажется мелочью — а на деле сокращает жизнь: привычки, которые вредят собакам
Тепло под ногами и гармония в интерьере: как не ошибиться с размером ковра
Ну не гады? Юрий Лоза поражён хитрой ловушкой, которую мошенники устроили его зрителям
Юрий Слюсарь: Ростовская область сделает ставку на высокотехнологичное производство и инвестиции для пополнения бюджета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.