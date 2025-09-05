Китайские бренды спасут рынок: что готовит российский автопром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский рынок новых автомобилей по-прежнему находится под давлением, и эксперты уверены: оживление начнётся лишь тогда, когда ключевая ставка снизится до 15-16%. При таких условиях государство сможет эффективнее субсидировать кредиты на машины отечественного производства, что позволит сделать новые автомобили более доступными. Пока же спрос остаётся сдержанным: в августе было продано 122 тысячи автомобилей — на четверть меньше, чем годом ранее.

Стоимость автокредитов и влияние на спрос

Высокая ключевая ставка напрямую отражается на стоимости автокредитов, что охлаждает интерес покупателей. По оценкам аналитиков, даже снижение ставки на два процентных пункта может заметно оживить рынок. Уже сейчас дилеры стараются стимулировать спрос, предлагая скидки и собственные программы субсидирования, чтобы разгрузить склады.

Китайские бренды и локализация производства

Ситуацию меняет и присутствие китайских брендов, которые выводят на рынок новые модели. При этом часть российских заводов из-за снижения продаж готовится перейти на четырёхдневную неделю. Для поддержки автопрома правительство рассматривает расширение льготных программ, а также смягчение правил компенсации утильсбора. Это сделает локализацию производства в России выгоднее для китайских компаний.

Вторичный рынок как альтернатива

На фоне этих изменений рынок подержанных машин остаётся стабильным. Средняя цена автомобиля с пробегом вдвое ниже стоимости новой машины, и многие покупатели предпочитают именно этот сегмент. Аналитики отмечают: часть клиентов, которые раньше ориентировались на новые авто, вынуждены уходить на вторичный рынок из-за нехватки средств.

