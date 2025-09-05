Китайские авто покупают, как горячие пирожки — а потом удивляются ценам в трейд-ине

Российский авторынок стремительно меняется, и сегодня китайские автомобили заняли на нём лидирующие позиции: их доля уже превышает 60 %. Однако вместе с ростом продаж встает вопрос — как такие машины ведут себя на вторичном рынке? Для многих покупателей важен не только комфорт и оснащение нового авто, но и то, сколько удастся вернуть при перепродаже.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китайский автомобиль Haval Jolion

Первое падение цены — неизбежно

Любая новая машина сразу после покупки теряет 10-20 % стоимости. Это плата за то, что транспорт перестал считаться новым. Дальнейшая динамика зависит от пробега, состояния кузова, технического обслуживания и, конечно, репутации бренда.

Проверенные марки против новичков

Анализ вторичного рынка показывает: модели от Chery и Haval дешевеют умеренно. Эти марки уже завоевали популярность, а доступность запчастей и развитая сервисная сеть поддерживают спрос. Совсем другое дело — малоизвестные бренды. Их автомобили теряют цену стремительно, а найти покупателя оказывается трудно из-за слабой поддержки дилеров и дефицита деталей.

Примеры из практики

Даже у популярных моделей ситуация не всегда радует владельцев. Например, Haval Jolion, купленный за 2,3 млн рублей, уже через год при пробеге всего 10 тыс. км в трейд-ине оценивается лишь в 1,3 млн. Аналогично, Geely Coolray, стоивший 2,7 млн рублей, спустя 14 месяцев и с пробегом 12 000 км дилеры готовы забрать только за 1,5 млн.

Такие примеры ясно показывают: переплата за богатую комплектацию или топовый мотор не всегда оправдывается при перепродаже.

Почему важно учитывать репутацию бренда

На вторичном рынке покупатели больше ориентируются не на "фишки" и опции, а на практичность: наличие запчастей, стоимость обслуживания, известность марки. Именно поэтому лидеры китайского автопрома удерживают позиции, а редкие бренды теряют цену почти мгновенно.

