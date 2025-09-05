Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний уют своими руками: 5 секретов преображения дома без лишних трат
Kewpie своими руками: 3 секрета идеального японского майонеза — вкус, как из ресторана
Сила голубого разума: как океан на круизном лайнере исцеляет вашу душу
Космическая аномалия: учёные обнаружили феномен ускоренного старения клеток
Скрытая атака печени и почек: боль под рёбрами часто оказывается предвестником катастрофы
Хвост вместо рукопожатия: странный жест собак оказался ритуалом, в котором спрятан ключ к дружбе
Осенний сад не спит: растения, которые стоит высадить в сентябре для урожая и яркого цветения
Почти новая — не всегда хорошая новость: почему владельцы сбрасывают такие авто
Обращайтесь: Мария Кожевникова заявила, что рядом с ней беременеют даже собаки

Китайские авто покупают, как горячие пирожки — а потом удивляются ценам в трейд-ине

2:18
Авто

Российский авторынок стремительно меняется, и сегодня китайские автомобили заняли на нём лидирующие позиции: их доля уже превышает 60 %. Однако вместе с ростом продаж встает вопрос — как такие машины ведут себя на вторичном рынке? Для многих покупателей важен не только комфорт и оснащение нового авто, но и то, сколько удастся вернуть при перепродаже.

Китайский автомобиль Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский автомобиль Haval Jolion

Первое падение цены — неизбежно

Любая новая машина сразу после покупки теряет 10-20 % стоимости. Это плата за то, что транспорт перестал считаться новым. Дальнейшая динамика зависит от пробега, состояния кузова, технического обслуживания и, конечно, репутации бренда.

Проверенные марки против новичков

Анализ вторичного рынка показывает: модели от Chery и Haval дешевеют умеренно. Эти марки уже завоевали популярность, а доступность запчастей и развитая сервисная сеть поддерживают спрос. Совсем другое дело — малоизвестные бренды. Их автомобили теряют цену стремительно, а найти покупателя оказывается трудно из-за слабой поддержки дилеров и дефицита деталей.

Примеры из практики

Даже у популярных моделей ситуация не всегда радует владельцев. Например, Haval Jolion, купленный за 2,3 млн рублей, уже через год при пробеге всего 10 тыс. км в трейд-ине оценивается лишь в 1,3 млн. Аналогично, Geely Coolray, стоивший 2,7 млн рублей, спустя 14 месяцев и с пробегом 12 000 км дилеры готовы забрать только за 1,5 млн.

Такие примеры ясно показывают: переплата за богатую комплектацию или топовый мотор не всегда оправдывается при перепродаже.

Почему важно учитывать репутацию бренда

На вторичном рынке покупатели больше ориентируются не на "фишки" и опции, а на практичность: наличие запчастей, стоимость обслуживания, известность марки. Именно поэтому лидеры китайского автопрома удерживают позиции, а редкие бренды теряют цену почти мгновенно.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Токсичный скандал: Йемен обвиняет хуситов в создании химического оружия
Вместо паники — диалог: странный совет стал спасительной инструкцией по выживанию при встрече с кабаном
ДОМ.РФ сигнализирует: ИЖС — новая реальность рынка недвижимости
Небо в тревоге: 92 дрона сбито, секрет российской защиты от атак ВСУ
Научитесь читать свою собаку: три типа скулежа, которые нельзя путать
В Кабардинке пляж переполнен даже в сентябре — есть ли место для вас
Энергия будущего уже здесь: МАГАТЭ оценила уникальный опыт России в атомной энергетике
Этот простой параметр определит, сколько лет прослужит ваш кухонный смеситель
Натуральнее некуда, а срабатывает хуже конфет: что не так с привычной фруктовой тарелкой
Освободившийся Ефремов получил роль в театре Михалкова: жизненный опыт многому его научил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.