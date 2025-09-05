Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Авто

Автолюбителей давно манит идея "вечного кузова" — блестящая нержавейка без намёка на коррозию, которую не нужно красить и бояться реагентов. Но мечта так и остаётся мечтой: массовых машин из нержавеющей стали не существует, и причины тому вполне очевидны.

Tesla Cybertruck
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Tesla Cybertruck

Опыт прошлого

Первые эксперименты провели ещё в 1930-х: Ford совместно с металлургами построил несколько прототипов Ford Deluxe Tudor с кузовом из нержавейки. Машины проехали сотни тысяч километров и сохранились в музеях до сих пор. Позже Porsche и другие производители также пробовали "не ржавеющие" кузова, но проекты оставались выставочными образцами. Самый известный пример — DeLorean DMC-12 (1981-1983), ставший культовым благодаря фильму "Назад в будущее". Но производство оказалось слишком дорогим и сложным, поэтому тираж ограничился девятью тысячами машин.

В XXI веке на эту тему громче всех высказался Tesla Cybertruck: его угловатый кузов сделан из модифицированной нержавеющей стали. Но и этот автомобиль остаётся скорее нишевой игрушкой для фанатов, чем массовым продуктом.

Технологические барьеры

Нержавейка красива и долговечна, но работать с ней сложно.

  • Металл плохо поддаётся глубокой вытяжке: листы рвутся, форма деталей приходится упрощать.
  • Сварка требует высокой квалификации и энергозатратных технологий, иначе материал деформируется.
  • Нержавейка тяжело режется и быстро тупит инструмент, что повышает себестоимость.
  • Поверхность либо матовая, либо полированная: красить её бессмысленно, а отполированный кузов требует постоянного ухода.

Экономика и ресурсы

Стоимость нержавеющей стали вдвое выше обычной, а на кузов требуется сотни килограммов сплава. Прибавьте сложную обработку — и цена готовой машины вырастает почти вдвое. Кроме того, нержавейка содержит много хрома и никеля, а эти ресурсы ограничены: их просто не хватит на десятки миллионов автомобилей ежегодно.

К этому добавляется вес: кузов из нержавейки тяжелее алюминиевых или композитных аналогов, что ухудшает экономичность и снижает запас хода у электромобилей.

Экология и маркетинг

Долговечный кузов действительно хорош для природы: меньше ремонтов, меньше покрасок, переработка до 100%. Но выпуск такой машины идёт вразрез с интересами производителей. Автоконцернам выгоднее обновлять модельный ряд каждые несколько лет, а не выпускать машины, которые будут ездить десятилетиями без замены.

Уточнения

Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, обладающая термостойкими свойствами. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
