Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите

Революция на колёсах: что ждёт наши дороги и авто через 15 лет

2:58
Авто

Через 10-15 лет дороги и автомобили будут выглядеть совсем иначе, чем сегодня. Уже сейчас исследователи и автопроизводители прогнозируют настоящую революцию в транспортной сфере, пишет издание 110 km. ru.

Урбанистический путь будущего
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Урбанистический путь будущего

"Умные" дороги

  • Встроенные датчики дорог будут отслеживать состояние полотна, движение транспорта, погодные условия.
  • Самозалечивающиеся материалы сократят расходы на ремонт.
  • Светящаяся разметка повысит безопасность ночью.
  • Фотоэлементы в дорожном покрытии будут вырабатывать электричество.
  • "Зелёные дороги" станут шумопоглощающими и экологичными.

Электромобили

Электромобили окончательно вытеснят двигатели внутреннего сгорания — ряд стран планирует запретить их продажи к 2040 году. Твёрдотельные аккумуляторы обеспечат почти мгновенную зарядку.
Зарядные станции будут повсюду: в парках, на обочинах, прямо в дорожном полотне. Автомобили станут частью гибридной энергосистемы, отдавая электричество в сеть в часы пиковых нагрузок.

Автономный транспорт

  • Пятый уровень автономности полностью исключит участие водителя.
  • В машинах не будет руля и педалей.
  • Искусственный интеллект будет управлять авто при помощи лидаров, камер, связи 5G/6G.
  • Транспорт станет обмениваться данными с инфраструктурой для предотвращения пробок и аварий.
  • Такси без водителей и самостоятельная парковка автомобилей станут нормой.

Изменение городской среды

Городская среда тоже изменится. Снижение потребности в личных авто благодаря каршерингу и автономным сервисам позволит перепрофилировать парковки и гаражи в скверы, велодорожки и жилые кварталы. По оценкам экспертов, число ДТП может сократиться на 80-90% за счёт исключения человеческого фактора.

Вызовы транспортной революции

  • Уязвимость к кибератакам и защита личных данных.
  • Высокие расходы на модернизацию инфраструктуры.
  • Необходимость центров управления движением.

Кроме того, остро встанут этические вопросы: как должен действовать автопилот в ситуации выбора между безопасностью пассажиров и пешеходов, и кто несёт ответственность за аварию без водителя?

Будущее транспорта обещает удобство, безопасность и экологичность, но потребует комплексных решений и новых правил, которые изменят привычный уклад городов и саму философию передвижения.

Уточнения

Твердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива жёстким дискам (HDD).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.