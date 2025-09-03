Революция на колёсах: что ждёт наши дороги и авто через 15 лет

Через 10-15 лет дороги и автомобили будут выглядеть совсем иначе, чем сегодня. Уже сейчас исследователи и автопроизводители прогнозируют настоящую революцию в транспортной сфере, пишет издание 110 km. ru.
Электромобили окончательно вытеснят двигатели внутреннего сгорания — ряд стран планирует запретить их продажи к 2040 году. Твёрдотельные аккумуляторы обеспечат почти мгновенную зарядку.
Зарядные станции будут повсюду: в парках, на обочинах, прямо в дорожном полотне. Автомобили станут частью гибридной энергосистемы, отдавая электричество в сеть в часы пиковых нагрузок.
Городская среда тоже изменится. Снижение потребности в личных авто благодаря каршерингу и автономным сервисам позволит перепрофилировать парковки и гаражи в скверы, велодорожки и жилые кварталы. По оценкам экспертов, число ДТП может сократиться на 80-90% за счёт исключения человеческого фактора.
Кроме того, остро встанут этические вопросы: как должен действовать автопилот в ситуации выбора между безопасностью пассажиров и пешеходов, и кто несёт ответственность за аварию без водителя?
Будущее транспорта обещает удобство, безопасность и экологичность, но потребует комплексных решений и новых правил, которые изменят привычный уклад городов и саму философию передвижения.
Уточнения
