Революция на колёсах: что ждёт наши дороги и авто через 15 лет

Через 10-15 лет дороги и автомобили будут выглядеть совсем иначе, чем сегодня. Уже сейчас исследователи и автопроизводители прогнозируют настоящую революцию в транспортной сфере, пишет издание 110 km. ru.

"Умные" дороги

Встроенные датчики дорог будут отслеживать состояние полотна, движение транспорта, погодные условия.

Самозалечивающиеся материалы сократят расходы на ремонт.

Светящаяся разметка повысит безопасность ночью.

Фотоэлементы в дорожном покрытии будут вырабатывать электричество.

"Зелёные дороги" станут шумопоглощающими и экологичными.

Электромобили

Электромобили окончательно вытеснят двигатели внутреннего сгорания — ряд стран планирует запретить их продажи к 2040 году. Твёрдотельные аккумуляторы обеспечат почти мгновенную зарядку.

Зарядные станции будут повсюду: в парках, на обочинах, прямо в дорожном полотне. Автомобили станут частью гибридной энергосистемы, отдавая электричество в сеть в часы пиковых нагрузок.

Автономный транспорт

Пятый уровень автономности полностью исключит участие водителя.

В машинах не будет руля и педалей.

Искусственный интеллект будет управлять авто при помощи лидаров, камер, связи 5G/6G.

Транспорт станет обмениваться данными с инфраструктурой для предотвращения пробок и аварий.

Такси без водителей и самостоятельная парковка автомобилей станут нормой.

Изменение городской среды

Городская среда тоже изменится. Снижение потребности в личных авто благодаря каршерингу и автономным сервисам позволит перепрофилировать парковки и гаражи в скверы, велодорожки и жилые кварталы. По оценкам экспертов, число ДТП может сократиться на 80-90% за счёт исключения человеческого фактора.

Вызовы транспортной революции

Уязвимость к кибератакам и защита личных данных.

Высокие расходы на модернизацию инфраструктуры.

Необходимость центров управления движением.

Кроме того, остро встанут этические вопросы: как должен действовать автопилот в ситуации выбора между безопасностью пассажиров и пешеходов, и кто несёт ответственность за аварию без водителя?

Будущее транспорта обещает удобство, безопасность и экологичность, но потребует комплексных решений и новых правил, которые изменят привычный уклад городов и саму философию передвижения.

