Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников

Покупка подержанного автомобиля из-за рубежа всё чаще рассматривается как способ сэкономить или приобрести модель, недоступную на отечественном рынке. Однако, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, сделки с приобретением автомобилей из-за рубежа, нередко связаны с серьёзными рисками — как правовыми, так и финансовыми.
Главная опасность связана с нарушением валютного законодательства:
Даже низкая цена может оказаться обманчивой. После всех расходов стоимость автомобиля возрастает на 48–100% за счёт:
Другие риски:
По статистике, до 30% ввезённых авто имеют скрытые ограничения, а у четверти-трети выявляются технические дефекты, требующие дорогостоящего ремонта. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют тщательно проверять документы, техническое состояние и историю автомобиля, прежде чем решиться на покупку.
