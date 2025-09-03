Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Авто

Покупка подержанного автомобиля из-за рубежа всё чаще рассматривается как способ сэкономить или приобрести модель, недоступную на отечественном рынке. Однако, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, сделки с приобретением автомобилей из-за рубежа, нередко связаны с серьёзными рисками — как правовыми, так и финансовыми.

Японские автомобили во Владивостоке
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by AdmiralHood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Японские автомобили во Владивостоке

Правовые риски

Главная опасность связана с нарушением валютного законодательства:

  • штрафы от 20 до 40% от суммы сделки;
  • в отдельных случаях — уголовная ответственность.

Дополнительные сложности

  • аннулирование свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), если занижена таможенная стоимость или допущены ошибки в документах;
  • невозможность поставить автомобиль на учёт;
  • риск конфискации транспортного средства.

Финансовые подводные камни

Даже низкая цена может оказаться обманчивой. После всех расходов стоимость автомобиля возрастает на 48–100% за счёт:

  • таможенного оформления;
  • транспортировки;
  • сертификации.

Другие риски:

  • требование предоплаты до 70% без реальных гарантий;
  • мошенничество (продажа одной машины сразу нескольким покупателям, выдача повреждённого авто за исправный).

Технические проблемы

По статистике, до 30% ввезённых авто имеют скрытые ограничения, а у четверти-трети выявляются технические дефекты, требующие дорогостоящего ремонта. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют тщательно проверять документы, техническое состояние и историю автомобиля, прежде чем решиться на покупку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
