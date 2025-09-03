Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников

Покупка подержанного автомобиля из-за рубежа всё чаще рассматривается как способ сэкономить или приобрести модель, недоступную на отечественном рынке. Однако, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, сделки с приобретением автомобилей из-за рубежа, нередко связаны с серьёзными рисками — как правовыми, так и финансовыми.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by AdmiralHood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Японские автомобили во Владивостоке

Правовые риски

Главная опасность связана с нарушением валютного законодательства:

штрафы от 20 до 40% от суммы сделки;

в отдельных случаях — уголовная ответственность.

Дополнительные сложности

аннулирование свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), если занижена таможенная стоимость или допущены ошибки в документах;

невозможность поставить автомобиль на учёт;

риск конфискации транспортного средства.

Финансовые подводные камни

Даже низкая цена может оказаться обманчивой. После всех расходов стоимость автомобиля возрастает на 48–100% за счёт:

таможенного оформления;

транспортировки;

сертификации.

Другие риски:

требование предоплаты до 70% без реальных гарантий;

мошенничество (продажа одной машины сразу нескольким покупателям, выдача повреждённого авто за исправный).

Технические проблемы

По статистике, до 30% ввезённых авто имеют скрытые ограничения, а у четверти-трети выявляются технические дефекты, требующие дорогостоящего ремонта. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют тщательно проверять документы, техническое состояние и историю автомобиля, прежде чем решиться на покупку.