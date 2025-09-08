Шесть тактов безумия: Mazda придумала мотор, который сам себе добывает топливо

Mazda снова доказала, что её инженеры не боятся идти по самым неожиданным дорожкам. После роторных экспериментов и бензиновых двигателей с воспламенением от сжатия компания запатентовала настоящий техно-фокус: шеститактный двигатель, который превращает бензин в водород и чистый углерод. По задумке, машина может заправляться обычным топливом, а в процессе движения сама производить себе водородное топливо и даже побочный "товар" для продажи.
У классического ДВС четыре такта: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Mazda добавила ещё два.
Таким образом, мотор сам производит себе часть топлива и параллельно улавливает углерод, который обычно улетает в атмосферу.
Чистый углеродный порошок предлагается собирать в отдельный контейнер. По расчётам, с каждого 50-литрового бака бензина выходит до 35 килограммов углерода. Его можно сдавать в металлургию или использовать, например, для производства шин. И хотя представлять себе очередь автомобилистов, приезжающих на СТО с мешками углеродной пыли, слегка комично, сама идея превращения выбросов в ресурс звучит как минимум интригующе.
Главная проблема технологии — сложность реализации. Для работы нужно ставить второй выпуск, дополнительный клапан, риформер и систему впрыска, которая выдержит экстремальные температуры. К тому же эффективность вызывает вопросы: по подсчётам CarBuzz, такой двигатель проезжает примерно в два раза меньше на том же объёме бензина, чем обычный четырёхтактный.
Есть и бытовые трудности: водителю придётся регулярно очищать контейнер от углерода. И если в теории это выглядит как "экологическая выгода", то на практике может превратиться в неудобную обязанность.
Mazda всегда тяготела к нестандартным решениям. Вспомнить хотя бы вечные попытки оживить роторный двигатель Ванкеля. Новый шеститактник с риформингом топлива логично вписывается в этот образ — смелого, но слегка безумного экспериментатора.
Пока остаётся неясно, превратится ли эта технология в реальный двигатель или останется на страницах патентного бюро. Но сам факт её появления говорит о том, что автопроизводители ищут всё более радикальные пути снижения выбросов и повышения эффективности.
Уточнения
Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
