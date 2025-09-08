Шесть тактов безумия: Mazda придумала мотор, который сам себе добывает топливо

3:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Mazda снова доказала, что её инженеры не боятся идти по самым неожиданным дорожкам. После роторных экспериментов и бензиновых двигателей с воспламенением от сжатия компания запатентовала настоящий техно-фокус: шести­тактный двигатель, который превращает бензин в водород и чистый углерод. По задумке, машина может заправляться обычным топливом, а в процессе движения сама производить себе водородное топливо и даже побочный "товар" для продажи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красная Mazda MX-5

Как работает шести­тактная схема

У классического ДВС четыре такта: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Mazda добавила ещё два.

На первом такте в цилиндр вместе с воздухом попадает немного отработанных газов.

На четвёртом такте эти газы выталкиваются через дополнительный клапан в специальный риформер. Там под воздействием высокой температуры бензин разлагается на водород и углерод.

Углерод оседает в отдельном бачке, а водород можно сразу использовать для работы мотора.

Пятый и шестой такты отвечают за "обратное расширение" и финальный выпуск газов.

Таким образом, мотор сам производит себе часть топлива и параллельно улавливает углерод, который обычно улетает в атмосферу.

Углерод как ресурс

Чистый углеродный порошок предлагается собирать в отдельный контейнер. По расчётам, с каждого 50-литрового бака бензина выходит до 35 килограммов углерода. Его можно сдавать в металлургию или использовать, например, для производства шин. И хотя представлять себе очередь автомобилистов, приезжающих на СТО с мешками углеродной пыли, слегка комично, сама идея превращения выбросов в ресурс звучит как минимум интригующе.

Почему это может не взлететь

Главная проблема технологии — сложность реализации. Для работы нужно ставить второй выпуск, дополнительный клапан, риформер и систему впрыска, которая выдержит экстремальные температуры. К тому же эффективность вызывает вопросы: по подсчётам CarBuzz, такой двигатель проезжает примерно в два раза меньше на том же объёме бензина, чем обычный четырёхтактный.

Есть и бытовые трудности: водителю придётся регулярно очищать контейнер от углерода. И если в теории это выглядит как "экологическая выгода", то на практике может превратиться в неудобную обязанность.

В духе Mazda

Mazda всегда тяготела к нестандартным решениям. Вспомнить хотя бы вечные попытки оживить роторный двигатель Ванкеля. Новый шести­тактник с риформингом топлива логично вписывается в этот образ — смелого, но слегка безумного экспериментатора.

Пока остаётся неясно, превратится ли эта технология в реальный двигатель или останется на страницах патентного бюро. Но сам факт её появления говорит о том, что автопроизводители ищут всё более радикальные пути снижения выбросов и повышения эффективности.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

