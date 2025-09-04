Китайская кровь в легендарном бренде: какие модели станут базой новой Волги

Авто

Автоэксперты всё чаще обсуждают возможные модели, которые могут лечь в основу возрождённой "Волги".

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

По мнению партнёра аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, наиболее подходящим вариантом выглядит кроссовер Geely Monjaro — он уже пользуется популярностью в России и соответствует статусу марки, традиционно ассоциирующейся с представительскими автомобилями.

При этом опрошенные "Известиями" эксперты сходятся во мнении: самостоятельное возвращение легендарного бренда невозможно — для этого необходима тесная кооперация с китайскими автопроизводителями.

Схожего мнения придерживается и главный редактор "За рулём" Максим Кадаков. Он отмечает, что наряду с Monjaro на роль современной "Волги" может претендовать и седан Geely Preface.

Окончательный выбор пока остаётся открытым, однако ясно одно: новая "Волга" без поддержки китайских партнёров вряд ли сможет выйти на рынок.

Уточнения

Geely Monjaro — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2022 года. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Geely Xingyue L, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.

