Скрип тормозов — сигнал беды: мелкая поломка может обернуться аварией

С приходом осени на дороги возвращаются холодные утренники, сырость и резкие перепады температуры. В таких условиях надёжность тормозной системы выходит на первый план: малейшая неисправность может обернуться серьёзной аварией.

Почему осенью возрастает риск

Автомеханики отмечают: именно в это время года резко увеличивается количество жалоб на тормоза. Владельцы часто откладывают визит в сервис, списывая скрипы или лёгкие поломки на мелочи. Но проблемы с тормозной системой не возникают постепенно — они могут проявиться внезапно и поставить водителя в критическую ситуацию.

Тормозная жидкость

Первым делом стоит проверить уровень и состояние тормозной жидкости. Со временем она впитывает влагу, из-за чего теряет эффективность. В бачке не должно быть тёмного осадка или пузырьков. Если с момента последней замены прошло два года — пора менять. Даже небольшая утечка способна привести к полному отказу тормозов.

Колодки и диски

Следующий шаг — осмотр колодок. Толщина новых элементов составляет 10-15 мм. Когда она снижается до 3 мм и меньше, требуется замена. В противном случае изнашиваются и тормозные диски, а сцепление с дорогой ухудшается. Осенние перепады температур дополнительно ускоряют появление трещин и деформации дисков. Иногда их можно отремонтировать, но чаще разумнее поставить новые.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Даже самые незначительные сигналы указывают на скрытые неисправности:

скрип или писк при торможении;

вибрация руля или педали;

пульсация при нажатии;

слишком лёгкий ход педали.

Каждый из этих признаков — предупреждение о том, что тормоза могут подвести в самый ответственный момент.

Потратить несколько часов на диагностику перед сезоном дождей — значит обезопасить себя и пассажиров. Обслуживание тормозной системы обходится недорого, а результат даёт уверенность: автомобиль остановится ровно там, где нужно.

