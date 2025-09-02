Скрип тормозов — сигнал беды: мелкая поломка может обернуться аварией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Авто

С приходом осени на дороги возвращаются холодные утренники, сырость и резкие перепады температуры. В таких условиях надёжность тормозной системы выходит на первый план: малейшая неисправность может обернуться серьёзной аварией.

тормоз
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормоз

Почему осенью возрастает риск

Автомеханики отмечают: именно в это время года резко увеличивается количество жалоб на тормоза. Владельцы часто откладывают визит в сервис, списывая скрипы или лёгкие поломки на мелочи. Но проблемы с тормозной системой не возникают постепенно — они могут проявиться внезапно и поставить водителя в критическую ситуацию.

Тормозная жидкость

Первым делом стоит проверить уровень и состояние тормозной жидкости. Со временем она впитывает влагу, из-за чего теряет эффективность. В бачке не должно быть тёмного осадка или пузырьков. Если с момента последней замены прошло два года — пора менять. Даже небольшая утечка способна привести к полному отказу тормозов.

Колодки и диски

Следующий шаг — осмотр колодок. Толщина новых элементов составляет 10-15 мм. Когда она снижается до 3 мм и меньше, требуется замена. В противном случае изнашиваются и тормозные диски, а сцепление с дорогой ухудшается. Осенние перепады температур дополнительно ускоряют появление трещин и деформации дисков. Иногда их можно отремонтировать, но чаще разумнее поставить новые.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Даже самые незначительные сигналы указывают на скрытые неисправности:

  • скрип или писк при торможении;

  • вибрация руля или педали;

  • пульсация при нажатии;

  • слишком лёгкий ход педали.

Каждый из этих признаков — предупреждение о том, что тормоза могут подвести в самый ответственный момент.

Потратить несколько часов на диагностику перед сезоном дождей — значит обезопасить себя и пассажиров. Обслуживание тормозной системы обходится недорого, а результат даёт уверенность: автомобиль остановится ровно там, где нужно.

Уточнения

Тормозная система ранее Тормоз (от др.-греч. τόρμος) — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
