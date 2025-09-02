Опасные привычки за рулём: эти водители чаще всего игнорируют поворотники

Многие водители знают: поворотники — это не только требование ПДД, но и элемент уважения к другим участникам движения. Однако на практике далеко не все используют их так, как положено. Недавнее исследование, проведённое в Европе, показало любопытные и даже тревожные результаты: представители одних марок автомобилей игнорируют поворотники значительно чаще других.
Анализ был выполнен сайтом Discover Cars. Наблюдатели фиксировали автомобили, которые не включали сигнал поворота в ключевых ситуациях — на перекрёстках и кольцевых развязках. Всего исследователи проанализировали 1493 машины в шести разных точках неназванной европейской страны.
Чтобы данные были объективными, в рейтинг включались только те бренды, которые попадали в поле зрения как минимум 30 раз.
Первое место заняли водители BMW: 19,3% случаев без использования поворотников. На втором месте оказались владельцы Mercedes — 14,7%, а замкнули тройку Renault с 14,5%. Далее в списке расположились:
Audi — 13,8%;
Opel — 12,7%;
Volkswagen — 9,3%;
Volvo — 7,7%;
Toyota — 7,6%;
Honda — 6,9%;
Peugeot — 6,7%.
Таким образом, немецкие марки оказались в числе лидеров по игнорированию сигналов, но и французский Renault показал довольно высокий результат.
Почему же именно владельцы автомобилей премиум-класса чаще всего забывают о поворотниках? "Международный журнал психологии" отмечает, что определённый психологический портрет владельцев таких машин может влиять и на стиль вождения.
Игнорирование поворотников — не просто вопрос культуры, но и прямая угроза безопасности. Манёвр без сигнала лишает других участников движения времени на реакцию и повышает риск аварии.
И хотя статистика может отличаться в разных странах в зависимости от популярности марок, сам факт закономерен: дорогие автомобили заметно чаще попадают в антирейтинг.
Уточнения
Указатель поворота (поворотник) — световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот.
