Опасные привычки за рулём: эти водители чаще всего игнорируют поворотники

Авто

Многие водители знают: поворотники — это не только требование ПДД, но и элемент уважения к другим участникам движения. Однако на практике далеко не все используют их так, как положено. Недавнее исследование, проведённое в Европе, показало любопытные и даже тревожные результаты: представители одних марок автомобилей игнорируют поворотники значительно чаще других.

Фото: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Руль автомобиля

Как проводилось исследование

Анализ был выполнен сайтом Discover Cars. Наблюдатели фиксировали автомобили, которые не включали сигнал поворота в ключевых ситуациях — на перекрёстках и кольцевых развязках. Всего исследователи проанализировали 1493 машины в шести разных точках неназванной европейской страны.

Чтобы данные были объективными, в рейтинг включались только те бренды, которые попадали в поле зрения как минимум 30 раз.

Лидеры антирейтинга

Первое место заняли водители BMW: 19,3% случаев без использования поворотников. На втором месте оказались владельцы Mercedes — 14,7%, а замкнули тройку Renault с 14,5%. Далее в списке расположились:

Audi — 13,8%;

Opel — 12,7%;

Volkswagen — 9,3%;

Volvo — 7,7%;

Toyota — 7,6%;

Honda — 6,9%;

Peugeot — 6,7%.

Таким образом, немецкие марки оказались в числе лидеров по игнорированию сигналов, но и французский Renault показал довольно высокий результат.

Возможные объяснения

Почему же именно владельцы автомобилей премиум-класса чаще всего забывают о поворотниках? "Международный журнал психологии" отмечает, что определённый психологический портрет владельцев таких машин может влиять и на стиль вождения.

Что это значит для дорожной безопасности

Игнорирование поворотников — не просто вопрос культуры, но и прямая угроза безопасности. Манёвр без сигнала лишает других участников движения времени на реакцию и повышает риск аварии.

И хотя статистика может отличаться в разных странах в зависимости от популярности марок, сам факт закономерен: дорогие автомобили заметно чаще попадают в антирейтинг.

Уточнения

Указатель поворота (поворотник) — световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот.

