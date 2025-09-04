Stellantis снова оказался в центре скандала: новый массовый отзыв автомобилей в США

Stellantis объявила об отзыве более 219 тысяч автомобилей в США из-за неисправности камер заднего вида. Под отзыв попали свыше 141 тысячи Ram ProMaster и около 78 тысяч Dodge Journey. Проблему невозможно устранить простым обновлением программного обеспечения — требуется физическая фиксация, что делает процесс более затратным и длительным.
Это далеко не первый случай: ранее компания уже отзывала более 121 тысячи Jeep Grand Cherokee из-за аналогичных проблем. Кроме того, в прошлом году Stellantis проводила масштабные работы по обновлению систем заднего вида. Всё это всё больше выглядит как системный сбой, подрывающий доверие к бренду.
Финансовый фон компании осложняет ситуацию, информирует autoblog.com. Недавно компания отчиталась о квартальном убытке в размере $2,7 миллиарда.
Новый отзыв лишь усугубляет положение:
При этом в Европе Stellantis делает ставку на креативные решения в дизайне и маркетинге, пытаясь привлечь покупателей.
Важно понимать, что камеры заднего вида — это не опция, а ежедневный элемент безопасности.
Риски для компании:
Чтобы переломить ситуацию, компании необходимо:
Но если череда неудач продолжится, удар по репутации Stellantis может оказаться долгосрочным.
Уточнения
Dodge Journey — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый FCA US LLC с 2008 года. Автомобиль был представлен в 2007 году на автосалоне во Франкфурте.
