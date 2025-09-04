Stellantis снова оказался в центре скандала: новый массовый отзыв автомобилей в США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Авто

Stellantis объявила об отзыве более 219 тысяч автомобилей в США из-за неисправности камер заднего вида. Под отзыв попали свыше 141 тысячи Ram ProMaster и около 78 тысяч Dodge Journey. Проблему невозможно устранить простым обновлением программного обеспечения — требуется физическая фиксация, что делает процесс более затратным и длительным.

штаб квартира Stellantis
Фото: Wikipedia by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
штаб квартира Stellantis

Системный сбой

Это далеко не первый случай: ранее компания уже отзывала более 121 тысячи Jeep Grand Cherokee из-за аналогичных проблем. Кроме того, в прошлом году Stellantis проводила масштабные работы по обновлению систем заднего вида. Всё это всё больше выглядит как системный сбой, подрывающий доверие к бренду.

Финансовые трудности

Финансовый фон компании осложняет ситуацию, информирует autoblog.com. Недавно компания отчиталась о квартальном убытке в размере $2,7 миллиарда.

Новый отзыв лишь усугубляет положение:

  • сервисные центры перегружены;
  • клиенты недовольны;
  • стоимость автомобилей при перепродаже снижается.

При этом в Европе Stellantis делает ставку на креативные решения в дизайне и маркетинге, пытаясь привлечь покупателей.

Камеры как вопрос безопасности

Важно понимать, что камеры заднего вида — это не опция, а ежедневный элемент безопасности.

Риски для компании:

  • рост тревожности водителей;
  • потеря доверия к бренду;
  • возможный отток покупателей к конкурентам.

Как Stellantis может восстановить доверие

Чтобы переломить ситуацию, компании необходимо:

  • устранить корень проблемы, а не временные последствия;
  • доказать долговечность технических решений;
  • сохранить дизайнерский импульс и привлекательность моделей.

Но если череда неудач продолжится, удар по репутации Stellantis может оказаться долгосрочным.

Уточнения

Dodge Journey — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый FCA US LLC с 2008 года. Автомобиль был представлен в 2007 году на автосалоне во Франкфурте.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
