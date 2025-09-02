BMW готовит революцию: водородные двигатели нового поколения выйдут в серию

BMW готовит серьёзный прорыв в области альтернативной энергетики: уже в 2028 году компания представит первый серийный автомобиль с водородным двигателем нового поколения. Машина получит топливные элементы третьей генерации, которые будут компактнее и эффективнее прежних решений.
Новая система на 25% меньше по размеру и при этом обладает более высокой удельной мощностью. Это упрощает её интеграцию в будущие модели и обеспечивает больший запас хода при сниженных расходах водорода. Технология стала результатом совместной работы BMW и Toyota, которые объединили усилия в области разработки и закупок.
BMW впервые испытала водородные технологии ещё в 2014 году на модели 535iA с системой Toyota. Второе поколение появилось в iX5 Hydrogen, но ключевые компоненты тогда по-прежнему поставлялись японскими партнёрами. Сейчас же третье поколение создаётся при непосредственном участии инженеров BMW в Мюнхене, хотя Toyota остаётся стратегическим союзником.
Серийное производство будет развернуто на нескольких площадках:
завод в Штайре (Австрия) займётся выпуском силовых агрегатов;
Magna Steyr с 2028 года начнёт массовое производство двигателей и интеграцию их с другими типами приводов;
Ландсхут обеспечит выпуск ключевых компонентов, включая инновационный BMW Energy Master - контроллер распределения энергии от 400 до 800 В;
Дингольфинг в 2026 году начнёт изготавливать первые прототипы модуля и готовить производство для семейства Neue Klasse.
Разработчики уделяют внимание не только эффективности и автономности, но и промышленной масштабируемости. В центре внимания остаются системы охлаждения, подачи воздуха и водорода, а также процессы сборки и контроля качества.
Совместный проект BMW и Toyota охватывает не только легковые автомобили, но и коммерческий транспорт. Компании стремятся максимально использовать синергию, сохраняя при этом уникальные инженерные решения для каждой марки.
Уточнения
