Буксировка или эвакуатор: что выбрать владельцу машины с автоматом, чтобы не угробить коробку

Автомобили с "автоматом" уверенно вытеснили механику из городских условий, предлагая комфорт и простоту вождения. Однако у автоматической коробки передач есть особенности, которые вызывают жаркие споры среди автовладельцев. Один из самых частых вопросов — можно ли буксировать автомобиль с АКПП.

Почему это опасно

Автоматическая трансмиссия устроена сложнее механической. Все её элементы работают в постоянном движении и нуждаются в охлаждении и смазке. Эти функции выполняет трансмиссионная жидкость ATF, которую прогоняет по системе насос. Но он работает только при запущенном двигателе. Если мотор заглушён, циркуляция прекращается, детали остаются без защиты, и риск перегрева возрастает в разы.

Поэтому буксировка автомобиля с неисправной АКПП или с заглушённым двигателем приводит к износу коробки. Даже несколько километров могут обернуться дорогостоящим ремонтом.

Когда буксировка допустима

Единственное исключение — короткий перегон на минимальной скорости, не более километра. Всё, что дольше, опасно. Более надёжный способ транспортировки — эвакуатор или подъём ведущей оси: у переднеприводных машин поднимают передние колёса, у заднеприводных — задние.

Если двигатель всё же работает, буксировка становится возможной, но с жёсткими ограничениями: не быстрее 40 км/ч и не более 20 км. Даже в этом случае смазка деталей идёт с перебоями, поэтому перед такими манёврами стоит заглянуть в руководство по эксплуатации конкретной модели.

Авто с АКПП и буксировка прицепа

Часто путают два разных понятия — буксировку автомобиля и использование машины для перевозки прицепа. С прицепом "автомат" справляется, но при условии аккуратной езды. Лучше включать ручной режим, избегать резких стартов и особенно беречь коробку на затяжных подъёмах. Вариаторы в этом плане ещё более чувствительны, и перегрузка им противопоказана.

Буксировать машину с АКПП крайне нежелательно: без смазки трансмиссия быстро выходит из строя. Если ситуация вынуждает, лучше ограничиться коротким перегоном или использовать эвакуатор. А вот прицеп к "автомату" подключать можно, но только с умом и бережным отношением к технике.

