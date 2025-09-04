Cyber SUV мелькнул в ролике Tesla: фантом или будущее на конвейере

Когда Tesla представила Cybertruck, интерес к пикапу был колоссальным — более миллиона предварительных заказов казались предвестниками успеха. Однако реальность оказалась скромнее: в 2024 году было продано чуть более 40 тысяч машин. На фоне конкурентов, таких как Rivian R1T и Ford F-150 Lightning, Cybertruck выглядит не столь убедительно и постепенно теряет позиции.

Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Электромобиль Tesla Cybertruck

Слухи о Cyber SUV

Интригу подогрел рекламный ролик Sustainable Abundance, где мелькнул силуэт внедорожника с характерными чертами Cybertruck. Это породило догадки, что Tesla может запустить Cyber SUV — более универсальную модель для городских и семейных поездок.

Официальная позиция Tesla

Компания относится к идее сдержанно. В Tesla подчёркивают, что exoskeleton-платформа Cybertruck не будет использована в будущих моделях. Основные усилия сосредоточены на развитии автономных технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Поэтому загадочный SUV из ролика, скорее всего, лишь дизайнерская фантазия, а не намёк на серийное производство.

Почему Cyber SUV маловероятен

Причины для скепсиса очевидны. Cybertruck продаётся медленно, и к середине 2025 года у Tesla накопились тысячи непроданных экземпляров. Скидки и обновлённые комплектации не улучшили ситуацию. Более того, компания повысила цены на топовую версию Cyberbeast, что только усилило разрыв между ожиданиями покупателей и реальной стоимостью.

В результате мечта о Cyber SUV выглядит всё менее вероятной. Вместо того чтобы расширять линейку, Tesla вынуждена решать проблемы с главным электрическим пикапом, который так и не стал массовым хитом. Вероятнее всего, Cyber SUV останется лишь эффектным силуэтом в промо-ролике — концептом, который никогда не доберётся до конвейера.

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк (индустриальная эстетика), который выпускает компания Tesla.

