Машина сама выдаёт поломку: простой тест с выбегом показывает скрытые проблемы

После долгих летних каникул машина тоже словно "просыпается" вместе с нами — особенно если она долго стояла без движения. Чтобы понять, всё ли с ней в порядке, необязательно ехать на СТО. Есть простой способ, доступный каждому водителю, — тест на выбег. Он не только увлекателен, но и помогает вовремя заметить проблемы, которые влияют на расход топлива и безопасность.

Что такое выбег

Выбегом называют расстояние, которое проходит автомобиль накатом — то есть с выключенной передачей и отпущенной педалью газа — до полной остановки. Чем дольше машина катится, тем меньше сопротивления она испытывает. Если же авто резко теряет скорость и останавливается слишком быстро, значит, где-то кроется неисправность.

Как правильно провести тест

Чтобы эксперимент был честным, нужно подготовиться:

проверить и довести давление в шинах до нормы;

найти ровный, сухой и прямой участок дороги длиной около километра;

разогнаться до 50 км/ч;

перевести коробку в "нейтраль" (или отпустить газ, если у вас автомат)

засечь по GPS, сколько метров проедет машина до полной остановки.

Для исправного автомобиля нормальным считается выбег в пределах 600-800 метров. Если машина останавливается примерно через 500 м, это ещё допустимо, особенно для подержанных авто. А вот дистанция менее 400 м сигнализирует о проблемах: трение в узлах слишком высокое, и двигатель тратит лишнее топливо.

Что может пойти не так

Неудачный обвес

Разные "спортивные" аксессуары вроде массивных спойлеров или чрезмерно широких колёс не всегда улучшают, а часто ухудшают аэродинамику. В итоге машина буквально упирается в воздух. Изношенные подшипники

После теста стоит потрогать ступицы колёс. Если они ощутимо тёплые, подшипники трутся и требуют смазки или замены. Залипшие тормозные колодки

Даже лёгкое трение колодок о диски создаёт серьёзное сопротивление, из-за чего машина замедляется быстрее. Признак — заметный нагрев тормозных механизмов после короткого накатного заезда. Сбитый развал-схождение

Если углы установки колёс нарушены, авто будет тратить больше сил на движение, а шины — изнашиваться быстрее. К тому же ухудшается управляемость и сцепление с дорогой. Проблемы с кузовом после ремонта

После серьёзных ДТП геометрия кузова может измениться. Если восстановительные работы проведены некачественно, подвеска начнёт работать неправильно, и выбег станет заметно меньше.

Почему это важно

Даже если машина всё ещё едет, скрытые дефекты делают её менее экономичной и небезопасной. Тест на выбег — это бесплатный и доступный способ вовремя заметить неполадки, понять, что где-то теряется энергия, и отправиться к мастеру, прежде чем мелкая неисправность перерастёт в дорогой ремонт.

