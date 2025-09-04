Топливо уходит в никуда? Несколько приёмов водителей возвращают до трети бака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:54
Авто

Рост цен на топливо заставляет автомобилистов внимательнее относиться к расходу горючего. В условиях города, где движение ограничено пробками и светофорами, экономить заметные литры почти невозможно. А вот на трассе ситуация иная: свободные дороги позволяют выбирать оптимальную скорость и стиль вождения, благодаря чему удаётся снизить расход топлива чуть ли не на треть.

салон авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
салон авто

Давление в шинах — первый шаг к экономии

Неправильное давление в колёсах — частая причина лишнего расхода. Недокачанные покрышки создают повышенное сопротивление качению, а перекачанные ускоряют износ протектора. Оба сценария ведут к лишним затратам. Поэтому перед дальней поездкой стоит свериться с рекомендациями производителя. На многих машинах данные о правильном давлении для разных режимов загрузки указаны прямо на кузове — например, на наклейке в дверном проёме или лючке бензобака.

Если машина нагружена в задней части — пассажирами или багажом, — задние колёса лучше подкачать немного сильнее. Это снизит нагрузку на шины и поможет экономить горючее.

Скорость и обороты: "золотая середина"

Ключ к экономии на трассе — правильный скоростной режим. Универсальная рекомендация: двигаться на самой высокой передаче с оборотами около 2000 в минуту. В этом диапазоне мотор работает стабильно, нагрузка минимальна, а расход близок к оптимальному.

Важно помнить, что после 120 км/ч аэродинамика начинает играть против водителя: сопротивление воздуха резко возрастает, и расход топлива растёт буквально в геометрической прогрессии.

Роль аэродинамики

Даже слегка опущенные стёкла на высокой скорости заметно увеличивают расход топлива. Воздушные потоки начинают создавать турбулентность, и машине приходится расходовать больше энергии для разгона.

Если позволяет погода, лучше включить вентилятор или кондиционер. На удивление, при движении по трассе кондиционер менее ощутимо влияет на расход топлива, чем открытые окна.

Эффект "аэродинамического мешка"

Особая хитрость — движение за грузовиком на дистанции 20-25 метров. Исследования показывают, что в "мешке" расход горючего падает на 8-10%. Машина движется в зоне пониженного сопротивления, и мотору легче поддерживать скорость.

Однако эта техника небезопасна: близкая дистанция к фуре ограничивает обзор и оставляет мало времени на реакцию. Поэтому использовать приём стоит лишь в крайних случаях, например, если нужно дотянуть на последних литрах до ближайшей АЗС.

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
