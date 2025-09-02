Угонщики боятся этих устройств: как защитить авто в мегаполисе

Полностью защитить автомобиль от угона невозможно, но современные устройства способны серьезно усложнить задачу злоумышленникам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По его словам, на премиальных автомобилях заводы-изготовители уже внедряют встроенные системы, которые непрерывно контролируют пространство вокруг машины и фиксируют происходящее.

"Это оборудование нельзя докупить отдельно — оно интегрировано на этапе производства", — пояснил эксперт.

Для массового сегмента, где подобные технологии недоступны, наиболее распространенными решениями остаются видеорегистраторы и системы внешнего видеонаблюдения. Однако их эффективность ограничена: зачастую камеры фиксируют лишь отдельные зоны и не дают полной картины.

Сигнализации являются одним из наиболее популярных способов защиты. Современные комплексы оснащаются метками или брелоками, без которых невозможно завести двигатель. Дополнительно устанавливаются скрытые кнопки, размыкающие электропроводку или активирующие запуск автомобиля.

"Если угонщик не знает, где спрятана кнопка или точка для метки, он тратит время на поиск, что может сорвать преступление", — отметил Петров.

Тем не менее профессиональные угонщики способны обходить и эти решения. Метки можно скопировать, спутниковые сигнализации глушат специальными устройствами, а машины загоняют в гаражи с экранированными стенами, где сигнал GPS не проходит.

"Любая защита работает против неподготовленных преступников, но профессионалы всегда ищут способы обхода", — подчеркнул автоэксперт.

Среди дополнительных средств защиты Петров назвал механические блокираторы на руль и коробку передач. Однако такие устройства, по его словам, опытные угонщики снимают за считанные секунды.