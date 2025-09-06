Ликвидность по-русски: Corolla остаётся золотым активом, а Mercedes и BMW дешевеют на глазах

Рынок подержанных автомобилей в России переживает очередной виток изменений. Новые цены растут, поставки иномарок сокращаются, а доступность запчастей становится одним из ключевых факторов при выборе машины. В такой ситуации на первый план выходит показатель ликвидности — то, насколько хорошо автомобиль сохраняет свою стоимость со временем и насколько легко его продать на вторичном рынке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Серебристая Toyota Corolla

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало свежий рейтинг самых ликвидных седанов и хэтчбеков. Результаты исследования оказались предсказуемыми: лидером снова стала Toyota Corolla, легендарный японский автомобиль, который вот уже несколько десятилетий подтверждает статус "вечной классики".

Toyota Corolla — бессменная икона ликвидности

По данным "Автостата", средняя цена Toyota Corolla 2022 года выпуска сегодня составляет чуть больше 2 миллионов рублей. При этом даже автомобили десятилетней давности продаются примерно за 1,1 миллиона рублей. В пересчёте это значит, что модель сохраняет около 53% своей стоимости спустя десять лет.

Для сравнения: у большинства автомобилей такого же возраста остаточная стоимость колеблется в районе 30-35%. То есть "Королла" дешевеет в полтора раза медленнее, чем среднестатистический седан.

Эксперты объясняют такой феномен сразу несколькими причинами:

Надёжность : японские машины известны долговечностью и простотой конструкции. Даже после 200-250 тысяч километров пробега Corolla может оставаться в отличном техническом состоянии.

: японские машины известны долговечностью и простотой конструкции. Даже после 200-250 тысяч километров пробега Corolla может оставаться в отличном техническом состоянии. Доступность запчастей : для этой модели легко найти детали и расходники как оригинальные, так и более доступные аналоги.

: для этой модели легко найти детали и расходники как оригинальные, так и более доступные аналоги. Устоявшаяся репутация: россияне десятилетиями доверяют Corolla, считая её "рабочей лошадкой" для города и дачи.

Кто ещё в лидерах

Сразу за "Короллой" в рейтинге идут два автомобиля, которые тоже давно завоевали сердца российских автомобилистов:

Toyota Camry - сохраняет 45% стоимости спустя десять лет. Эта модель стабильно входит в топ продаж бизнес-седанов и остаётся символом надёжности.

- сохраняет спустя десять лет. Эта модель стабильно входит в топ продаж бизнес-седанов и остаётся символом надёжности. Hyundai Solaris - также 45% остаточной стоимости. Машина, которую многие выбирают как первый автомобиль, отличается экономичностью и неприхотливостью.

Далее расположились:

Kia Rio - 43% ,

- , Kia Ceed - 43% ,

- , Lada Granta - 43%.

Даже относительно доступные модели отечественного производства вроде Granta хорошо сохраняют цену — благодаря простому ремонту и недорогим запчастям.

Европейские фавориты

На фоне японских и корейских конкурентов европейские модели показали скромнее результаты, но всё же попали в десятку лидеров.

Renault Sandero - 42% стоимости через десять лет.

- стоимости через десять лет. Volkswagen Polo - 40% , что также считается достойным показателем для бюджетного сегмента.

- , что также считается достойным показателем для бюджетного сегмента. Среди премиум-марок BMW 5 Series удержала 31%, а Mercedes-Benz E-Class - около 28%.

Эксперты отмечают: у машин бизнес-класса падение цены происходит быстрее, чем у массовых моделей. Во-первых, из-за высокой стартовой стоимости. Во-вторых, содержание премиальных авто обходится дороже, а спрос на них на вторичке ниже, чем на бюджетные и среднеценовые автомобили.

От чего зависит ликвидность автомобиля

Остаточная стоимость машины — это не просто цифра, а показатель реальной ценности модели на рынке спустя годы. По мнению специалистов "Автостата", на неё влияют:

Репутация бренда - доверие к марке напрямую определяет, насколько охотно люди покупают её подержанные автомобили.

- доверие к марке напрямую определяет, насколько охотно люди покупают её подержанные автомобили. Наличие запчастей и сервисов - чем проще обслуживать автомобиль, тем выше спрос на вторичке.

- чем проще обслуживать автомобиль, тем выше спрос на вторичке. Уровень надёжности - "долгоиграющие" машины дешевеют медленнее.

- "долгоиграющие" машины дешевеют медленнее. Популярность модели - чем больше машин на дорогах, тем проще найти покупателя при перепродаже.

Что это значит для автовладельцев

В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а выбор становится всё более ограниченным, покупка ликвидного авто становится важным финансовым решением. Машина, которая не теряет стоимость, позволяет через несколько лет продать её без серьёзных потерь и при желании пересесть на более современную модель.

Toyota Corolla в этом смысле остаётся лучшей инвестицией: она сочетает в себе выносливость, простоту обслуживания и устойчивый спрос. Но и другие модели — Camry, Solaris, Rio, Ceed, Granta — показывают достойные результаты, что делает их надёжным выбором для тех, кто думает о будущем перепродаже.

Уточнения

Ликви́дность (от лат. liquidus "жидкий, перетекающий") — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

