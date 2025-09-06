Ликвидность по-русски: Corolla остаётся золотым активом, а Mercedes и BMW дешевеют на глазах

Рынок подержанных автомобилей в России переживает очередной виток изменений. Новые цены растут, поставки иномарок сокращаются, а доступность запчастей становится одним из ключевых факторов при выборе машины. В такой ситуации на первый план выходит показатель ликвидности — то, насколько хорошо автомобиль сохраняет свою стоимость со временем и насколько легко его продать на вторичном рынке.
Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало свежий рейтинг самых ликвидных седанов и хэтчбеков. Результаты исследования оказались предсказуемыми: лидером снова стала Toyota Corolla, легендарный японский автомобиль, который вот уже несколько десятилетий подтверждает статус "вечной классики".
По данным "Автостата", средняя цена Toyota Corolla 2022 года выпуска сегодня составляет чуть больше 2 миллионов рублей. При этом даже автомобили десятилетней давности продаются примерно за 1,1 миллиона рублей. В пересчёте это значит, что модель сохраняет около 53% своей стоимости спустя десять лет.
Для сравнения: у большинства автомобилей такого же возраста остаточная стоимость колеблется в районе 30-35%. То есть "Королла" дешевеет в полтора раза медленнее, чем среднестатистический седан.
Эксперты объясняют такой феномен сразу несколькими причинами:
Сразу за "Короллой" в рейтинге идут два автомобиля, которые тоже давно завоевали сердца российских автомобилистов:
Даже относительно доступные модели отечественного производства вроде Granta хорошо сохраняют цену — благодаря простому ремонту и недорогим запчастям.
На фоне японских и корейских конкурентов европейские модели показали скромнее результаты, но всё же попали в десятку лидеров.
Эксперты отмечают: у машин бизнес-класса падение цены происходит быстрее, чем у массовых моделей. Во-первых, из-за высокой стартовой стоимости. Во-вторых, содержание премиальных авто обходится дороже, а спрос на них на вторичке ниже, чем на бюджетные и среднеценовые автомобили.
Остаточная стоимость машины — это не просто цифра, а показатель реальной ценности модели на рынке спустя годы. По мнению специалистов "Автостата", на неё влияют:
В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а выбор становится всё более ограниченным, покупка ликвидного авто становится важным финансовым решением. Машина, которая не теряет стоимость, позволяет через несколько лет продать её без серьёзных потерь и при желании пересесть на более современную модель.
Toyota Corolla в этом смысле остаётся лучшей инвестицией: она сочетает в себе выносливость, простоту обслуживания и устойчивый спрос. Но и другие модели — Camry, Solaris, Rio, Ceed, Granta — показывают достойные результаты, что делает их надёжным выбором для тех, кто думает о будущем перепродаже.
Уточнения
Ликви́дность (от лат. liquidus "жидкий, перетекающий") — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
