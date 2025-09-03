Volkswagen T-Roc: новый дизайн, гибриды – и интрига вокруг кабриолета

Volkswagen представил новое, второе поколение своего компактного внедорожника T-Roc — модели, которая за несколько лет успела завоевать статус культовой. Обновлённый автомобиль получил свежий дизайн и современное техническое оснащение, сохранив при этом свою узнаваемость.

Фото: Volkswagen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Volkswagen T-Roc

Экстерьер теперь выполнен в новом стиле марки: массивная С-образная стойка, контрастная окраска крыши и агрессивный "взгляд" передней части делают внедорожник более выразительным. Дополняют образ крупные декоративные щиты с вырезами и светящиеся элементы, формирующие фирменную световую подпись, подчёркивается в статье Autojournal.

Изменения коснулись и салона. Интерьер стал более лаконичным: инженеры оставили только ключевые физические элементы — кнопку запуска, управление стеклоподъёмниками и центральный диск. Всё остальное вынесено на 13-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Панель приборов полностью цифровая, предусмотрен проекционный дисплей и беспроводная зарядка для гаджетов.

Линейка двигателей также обновилась. Новый T-Roc будет предлагаться с бензиновыми установками, оснащёнными системами многоуровневой гибридизации. Среди них — гибридные моторы 1.5 eTSI на 116 и 150 л. с., два полноценных гибрида и 2,0-литровая версия TSI с мягким гибридом. Все версии комплектуются автоматической коробкой передач, что подчёркивает курс марки на современную технологичность.

Однако есть и повод для дискуссий. В официальном релизе Volkswagen не упомянул кабриолет-версию, выпускавшуюся с 2020 года. Хотя сегмент кабриолетов считается нишевым и непопулярным у большинства автопроизводителей, бренд ранее демонстрировал готовность поддерживать даже "нелюбимые" категории. Решение о судьбе T-Roc Cabrio будет принято в ближайшие месяцы, и пока остаётся интригой.

Таким образом, новый T-Roc отражает современное направление Volkswagen: упор на цифровизацию, гибридные технологии и яркий дизайн, но при этом возможный отказ от смелого формата кабриолета может стать переломным моментом для всей линейки.