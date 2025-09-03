Экзамен по вождению станет другим: что ждёт учеников автошкол с марта 2026 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

С весны 2026 года система подготовки будущих водителей в России претерпит заметные изменения. Новые правила направлены на то, чтобы сделать процесс обучения более современным, практичным и ориентированным на реальные дорожные условия.

Двигатель автомобиля
Фото: Unsplash by Daniela Cuevas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Соответствующий приказ Минпросвещения зарегистрирован в Минюсте и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Главное новшество — больше практики

Для категории "B" выделяется больше часов вождения, что позволит курсантам почувствовать себя увереннее за рулём. Теперь обучение можно будет проходить не только на базе автошкол, но и на автопредприятиях — автобусных и таксомоторных парках. Это даст возможность будущим водителям ближе познакомиться с реальной эксплуатацией техники.

Что изменится в обучении с 1 марта 2026 года

Теория

  • Дистанционное обучение останется, но с новыми требованиями к автошколам.
  • Появятся новые темы: опасное вождение, СИМ (средства индивидуальной мобильности), электронные документы.
  • Экзамен по теории — только по билетам выбранной категории.

Практика

  • Больше часов вождения для категории "B".
  • Возможность практики на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках.

Обучение и переподготовка

  • С 1 марта 2026 года количество программ сократится — вместо 62 останется 47.
  • Для получения новой категории вводится отдельная переподготовка.

Возможности

Учёба на базе автопредприятий: работодатель может частично или полностью оплатить обучение при последующем трудоустройстве.

Готовьтесь к большему количеству практических занятий и более современному курсу теории — экзамен станет ближе к реальным условиям.

Уточнения

Категории транспортных средств — разделение транспортных средств (ТС) по общим признакам, отражающих их наиболее общие свойства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
