Экзамен по вождению станет другим: что ждёт учеников автошкол с марта 2026 года

С весны 2026 года система подготовки будущих водителей в России претерпит заметные изменения. Новые правила направлены на то, чтобы сделать процесс обучения более современным, практичным и ориентированным на реальные дорожные условия.

Соответствующий приказ Минпросвещения зарегистрирован в Минюсте и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Главное новшество — больше практики

Для категории "B" выделяется больше часов вождения, что позволит курсантам почувствовать себя увереннее за рулём. Теперь обучение можно будет проходить не только на базе автошкол, но и на автопредприятиях — автобусных и таксомоторных парках. Это даст возможность будущим водителям ближе познакомиться с реальной эксплуатацией техники.

Что изменится в обучении с 1 марта 2026 года

Теория

Дистанционное обучение останется, но с новыми требованиями к автошколам.

Появятся новые темы: опасное вождение, СИМ (средства индивидуальной мобильности), электронные документы.

Экзамен по теории — только по билетам выбранной категории.

Практика

Больше часов вождения для категории "B".

Возможность практики на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках.

Обучение и переподготовка

С 1 марта 2026 года количество программ сократится — вместо 62 останется 47.

Для получения новой категории вводится отдельная переподготовка.

Возможности

Учёба на базе автопредприятий: работодатель может частично или полностью оплатить обучение при последующем трудоустройстве.

Готовьтесь к большему количеству практических занятий и более современному курсу теории — экзамен станет ближе к реальным условиям.

Уточнения

