Экзамен по вождению станет другим: что ждёт учеников автошкол с марта 2026 года

С весны 2026 года система подготовки будущих водителей в России претерпит заметные изменения. Новые правила направлены на то, чтобы сделать процесс обучения более современным, практичным и ориентированным на реальные дорожные условия.
Соответствующий приказ Минпросвещения зарегистрирован в Минюсте и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для категории "B" выделяется больше часов вождения, что позволит курсантам почувствовать себя увереннее за рулём. Теперь обучение можно будет проходить не только на базе автошкол, но и на автопредприятиях — автобусных и таксомоторных парках. Это даст возможность будущим водителям ближе познакомиться с реальной эксплуатацией техники.
Учёба на базе автопредприятий: работодатель может частично или полностью оплатить обучение при последующем трудоустройстве.
Готовьтесь к большему количеству практических занятий и более современному курсу теории — экзамен станет ближе к реальным условиям.
Уточнения
Категории транспортных средств — разделение транспортных средств (ТС) по общим признакам, отражающих их наиболее общие свойства.
