Езда накатом кажется лёгкой, но может обернуться катастрофой: как влияет движение на нейтральной передаче на ресурс коробки

2:11
Авто

Несмотря на популярность "автоматов", механическая коробка передач по-прежнему востребована благодаря простоте конструкции, надёжности и доступному обслуживанию. Однако даже она не защищена от ускоренного износа при неправильной эксплуатации. Один из спорных моментов — использование нейтральной передачи во время движения.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Разные точки зрения

Среди водителей нет единого мнения. Одни считают, что движение на нейтрали снижает нагрузку на двигатель и позволяет экономить топливо. Другие уверены, что оставлять включённую передачу безопаснее: автомобиль лучше слушается водителя, а торможение двигателем помогает контролировать скорость.

Как обстоят дела с механикой

Распространено мнение, что катание на "нейтралке" ухудшает смазку элементов МКПП. На самом деле масло в механике распределяется за счёт вращения шестерён и валов. Даже если передача выключена, колёса продолжают вращать вторичный вал, а он — другие элементы трансмиссии. Таким образом, смазка сохраняется, и критической угрозы для коробки нет.

Что происходит с автоматом

Для АКПП ситуация иная. Здесь масло циркулирует с помощью насоса, а частое переключение из "драйва" в "нейтраль" и обратно создаёт лишнюю нагрузку на узлы. В итоге ресурс автомата может сокращаться быстрее, чем при спокойной эксплуатации.

Риски для безопасности

Главный минус "нейтрали" в движении связан не с техникой, а с безопасностью. При скользкой дороге или на спуске водитель теряет возможность мгновенно ускориться для выхода из заноса или манёвра. Пока включается передача, теряются драгоценные секунды. Кроме того, при езде под уклон автомобиль на нейтрали хуже контролируется.

Когда нейтраль уместна

Использовать "нейтралку" имеет смысл только в полной остановке — например, на светофоре или в пробке. В остальных случаях лучше держать передачу включённой, чтобы сохранить контроль над машиной и избежать ненужных рисков.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
