Игнорировать падение уровня или рискнуть доливкой: выбор на грани поломки

2:12
Авто

Ситуация, когда уровень масла в двигателе падает до критического минимума, знакома многим водителям. И если под рукой нет подходящей канистры, возникает главный вопрос: можно ли долить другое масло и не повредит ли это мотору?

Заливка масла в двигатель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливка масла в двигатель

Почему масло уходит быстрее нормы

Расход моторного масла может быть заложен конструктивно. Например, двигатели BMW, Audi и Volkswagen нередко потребляют до литра на тысячу километров пробега. Среди автовладельцев это явление давно получило название "масложор".

Что делать в дороге

Идеальный вариант — всегда возить с собой запас масла, рекомендованного производителем. Но в реальности обстоятельства бывают непредсказуемыми. На трассе или вдалеке от города выбор зачастую ограничен ближайшей заправкой.

В такой ситуации гораздо опаснее допустить масляное голодание, чем смешать разные составы. Современные масла создаются с высокой степенью совместимости, поэтому даже сочетание синтетики с полусинтетикой в большинстве случаев не приведёт к серьёзным последствиям.

На что обращать внимание

При подборе аналога в первую очередь нужно учитывать:
• вязкость масла;
• спецификации и допуски автопроизводителя.

Эти параметры указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. На крупных АЗС обычно продаются универсальные масла, подходящие для большинства современных двигателей.

Временное решение

Если мотор рассчитан на синтетику, а в наличии только полусинтетика — её можно долить, но с осторожностью. Важно избегать высоких нагрузок и держать обороты в пределах 2000-3000 в минуту. Как только появится возможность, масло следует полностью заменить на оригинальный состав.

Практический вывод

В экстренной ситуации допустимо смешать разные масла, если под рукой нет подходящего варианта. Но это временное решение. При первой возможности необходимо выполнить полную замену смазки, чтобы сохранить ресурс двигателя и избежать проблем в будущем.

Уточнения

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
