Заправка в стиле как получится: когда манёвр на заправке превращается в штраф по статье

Зачем АЗС делают колонки с обеих сторон

Расположение горловины бензобака определяется конструкцией автомобиля. У одних моделей она слева, у других — справа. Чтобы обслуживать всех клиентов без исключения, автозаправочные станции оборудуются колонками с обеих сторон.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заправка автомобиля

Однако на практике ситуация складывается иначе: к одной стороне нередко выстраивается очередь, а соседняя остаётся пустой. Водители, желая сэкономить время, подъезжают не тем боком и перекидывают шланг через машину.

Насколько это допустимо

Прямого запрета на такой способ заправки обычно нет. На информационных щитах АЗС редко указывается ограничение, если длины шланга достаточно. Более того, такой подход позволяет ускорить обслуживание и сократить очереди.

Но есть нюанс: не каждая колонка оснащена шлангами нужной длины и гибкости. Если пистолет не достаёт, водителю придётся менять позицию автомобиля. Попытка вытянуть шланг силой может привести к его повреждению, и тогда ущерб придётся возмещать.

Почему нельзя нарушать схему движения

Другая "хитрость", к которой прибегают водители, — подъезд к колонке против установленного направления. На территории АЗС действует строгая схема движения, а нарушение маршрута может привести к пересечению зоны с запрещающим знаком.

В этом случае уже идёт речь о нарушении ПДД. Согласно ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ, штраф составит 500 рублей.

Как действовать безопасно

Если горловина бака расположена неудобно, лучше подогнать автомобиль ближе к колонке и аккуратно вытянуть шланг. Делать это следует плавно, избегая резких движений, внимательно контролируя положение пистолета до завершения подачи топлива.