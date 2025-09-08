Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Процедура освидетельствования на алкоголь для инспектора ДПС — обычная практика, но для водителя это стрессовая ситуация, где легко допустить промахи. Даже абсолютно трезвый человек может оказаться в неприятном положении, если не знает своих прав и обязанностей.

Использование уже установленного мундштука

Инспектор протягивает алкотестер с готовой трубкой и торопит: "Дуйте быстрее". Водитель выполняет требование, а прибор неожиданно фиксирует наличие алкоголя. Причина — повторное использование мундштука. Чтобы исключить манипуляции, нужно настаивать, чтобы инспектор вскрыл новый мундштук прямо перед вами и вставил его в прибор. Также важно убедиться, что на экране устройства до проверки отображаются нули.

Игнорирование проверки документов на прибор

Алкотестер должен иметь технический паспорт, свидетельство о поверке и надёжные пломбы. Если прибор выглядит подозрительно или работает некорректно, необходимо требовать документы.

"Если водитель проявит настойчивость, инспектор без подтверждающих документов, скорее всего, свернёт разговор", — пояснил автоюрист.

Пренебрежение этим моментом может обернуться фальсификацией результатов.

Согласие с показаниями без оспаривания

Даже если мундштук заменён и тест повторён, но прибор снова показывает алкоголь, можно не соглашаться с результатом. Водитель вправе потребовать направление на медицинскую экспертизу в специализированном учреждении. Процедура займёт время, но это законный способ защитить себя.

Отказ от освидетельствования

Самый опасный шаг — отказаться от проверки вовсе. Часто инспектор формулирует это мягко: "Это ваше право, я не настаиваю". В стрессовой ситуации водитель может машинально согласиться, что автоматически повлечёт лишение прав, даже если он полностью трезв.

Здесь важно понимать терминологию. Проверка алкотестером — это первичное освидетельствование, от которого можно отказаться. Но в таком случае водитель обязан пройти медицинское обследование у врача. А вот игнорирование именно медосвидетельствования гарантированно закончится лишением прав.

Уточнения

