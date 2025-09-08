Подделка моторного масла убивает двигатель быстрее плохого бензина: как отличить поддельное моторное масло по упаковке

После серьёзных перемен на российском авторынке сегмент моторных масел тоже изменился. Уход части зарубежных брендов, переход отечественных производителей на другую сырьевую базу и активное продвижение китайских компаний заметно переформатировали рынок. Тем не менее несколько мировых марок продолжают официально работать в России, предлагая фирменную продукцию и помогая снизить риск покупки подделок.
Официальные дистрибьюторы остаются важным звеном: они сотрудничают с проверенными поставщиками и не рискуют долгосрочными контрактами ради сомнительной выгоды. Хотя стопроцентную защиту от контрафакта это не гарантирует, вероятность столкнуться с подделкой через крупные каналы продаж существенно ниже.
Интересно, что некоторые бренды, кажущиеся иностранными, на деле имеют российские корни. Компании регистрируют юрлицо за границей и создают имидж зарубежного производителя, но сами разработки и производство нередко ведутся внутри страны. В итоге продукция нередко продаётся по завышенной цене, хотя по характеристикам может не отличаться от более доступных отечественных аналогов.
• Xenum (Бельгия) - известна своими инновационными маслами для двигателей, работающих при экстремальных нагрузках. Компания продолжает официальные поставки в Россию.
• GS Caltex (Южная Корея) - выпускает линейку Kixx, которая ценится за сочетание цены и качества. Несмотря на бюджетный сегмент, масла показывают достойные характеристики и содержат присадки от мировых лидеров, включая Chevron.
• Ravenol (Германия) - масла производятся на немецких заводах и официально поставляются в Россию. Для покупателей это гарантия оригинального качества и защита от контрафакта.
• Idemitsu (Япония/Таиланд) - бренд с богатой историей, предлагающий широкий спектр масел для разных типов двигателей. Продолжает официальные поставки, сохраняя репутацию надёжного японского производителя.
• ZIC (Южная Корея) - востребованная марка, предлагающая моторные и трансмиссионные масла. Отличается стабильной работой в тяжёлых условиях и привлекательной ценой.
Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют:
• покупать масла только у официальных дилеров и проверенных магазинов;
• внимательно осматривать упаковку на предмет дефектов;
• использовать приложения для проверки QR-кодов и серийных номеров.
Несмотря на глобальные изменения, российский рынок моторных масел остаётся насыщенным. Часть зарубежных брендов сохранила официальное присутствие, а значит, у автомобилистов всё ещё есть доступ к фирменным продуктам. Главное — покупать масла у надёжных поставщиков и не доверять случайным продавцам.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.