Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Темп повторений — скрытый дирижёр тренировки: его ритм решает больше, чем кажется на первый взгляд
Универсальная намазка из чесночных стрелок: вкус, который одинаково любит и мясо, и тост
Стиль как оружие: как старая проба Стива Бушеми покорила Тарантино и принесла ему роль в Бешеных псах
Простой рецепт пеперони, который покорит ваши вкусовые сосочки за 15 минут
Грубый жест Никиты Преснякова: музыкант публично избавился от связанного с экс-женой подарка
Паровой очиститель ускоряет рост грибка: чем реально убрать плесень
Любите смотреть видео про маньяков? Вот что это говорит о вас
Одно неверное движение — и розы встретят весну голыми
Украина осудила выступление Нетребко: это предательство со стороны Лондона

Подделка моторного масла убивает двигатель быстрее плохого бензина: как отличить поддельное моторное масло по упаковке

3:07
Авто

После серьёзных перемен на российском авторынке сегмент моторных масел тоже изменился. Уход части зарубежных брендов, переход отечественных производителей на другую сырьевую базу и активное продвижение китайских компаний заметно переформатировали рынок. Тем не менее несколько мировых марок продолжают официально работать в России, предлагая фирменную продукцию и помогая снизить риск покупки подделок.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Как изменился рынок моторных масел

Официальные дистрибьюторы остаются важным звеном: они сотрудничают с проверенными поставщиками и не рискуют долгосрочными контрактами ради сомнительной выгоды. Хотя стопроцентную защиту от контрафакта это не гарантирует, вероятность столкнуться с подделкой через крупные каналы продаж существенно ниже.

Интересно, что некоторые бренды, кажущиеся иностранными, на деле имеют российские корни. Компании регистрируют юрлицо за границей и создают имидж зарубежного производителя, но сами разработки и производство нередко ведутся внутри страны. В итоге продукция нередко продаётся по завышенной цене, хотя по характеристикам может не отличаться от более доступных отечественных аналогов.

Какие иностранные бренды остались в России

Xenum (Бельгия) - известна своими инновационными маслами для двигателей, работающих при экстремальных нагрузках. Компания продолжает официальные поставки в Россию.

GS Caltex (Южная Корея) - выпускает линейку Kixx, которая ценится за сочетание цены и качества. Несмотря на бюджетный сегмент, масла показывают достойные характеристики и содержат присадки от мировых лидеров, включая Chevron.

Ravenol (Германия) - масла производятся на немецких заводах и официально поставляются в Россию. Для покупателей это гарантия оригинального качества и защита от контрафакта.

Idemitsu (Япония/Таиланд) - бренд с богатой историей, предлагающий широкий спектр масел для разных типов двигателей. Продолжает официальные поставки, сохраняя репутацию надёжного японского производителя.

ZIC (Южная Корея) - востребованная марка, предлагающая моторные и трансмиссионные масла. Отличается стабильной работой в тяжёлых условиях и привлекательной ценой.

Как защититься от подделки

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют:
• покупать масла только у официальных дилеров и проверенных магазинов;
• внимательно осматривать упаковку на предмет дефектов;
• использовать приложения для проверки QR-кодов и серийных номеров.

Несмотря на глобальные изменения, российский рынок моторных масел остаётся насыщенным. Часть зарубежных брендов сохранила официальное присутствие, а значит, у автомобилистов всё ещё есть доступ к фирменным продуктам. Главное — покупать масла у надёжных поставщиков и не доверять случайным продавцам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Грубый жест Никиты Преснякова: музыкант публично избавился от связанного с экс-женой подарка
Паровой очиститель ускоряет рост грибка: чем реально убрать плесень
Любите смотреть видео про маньяков? Вот что это говорит о вас
Одно неверное движение — и розы встретят весну голыми
Украина осудила выступление Нетребко: это предательство со стороны Лондона
Буддийский центр с тысячелетним духом на Хайнане: как богиня заставляет море молчать
Новый закон о цифровых платформах: кто попадёт под контроль
Осенний урожай: собираем витамины или проблемы с животом — инструкция по применению
Ешь всё и не толстеешь? Организм уже готовит счёт
Встретить акулу — всё равно что встретить смерть? Правила, которые спасают жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.