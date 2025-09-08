Чем новее коробка, тем меньше она живёт: водителям рассказали, какие коробки передач менее надёжные

В последние годы всё больше производителей, особенно из Китая, оснащают свои автомобили роботизированными коробками передач и вариаторами. Но российские водители относятся к таким трансмиссиям настороженно, и причины для этого есть.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License роботизированная коробка передач

Что такое робот

Роботизированная коробка передач — это по сути механическая трансмиссия, в которой сцеплением и переключением передач управляют сервоприводы под контролем электроники.

Существует два вида таких коробок:

• с одним сцеплением;

• с двумя сцеплениями.

Роботы с одним сцеплением

Сегодня они считаются устаревшими, хотя до сих пор встречаются на некоторых китайских моделях. Главные недостатки: рывки при переключениях, откаты назад на подъёмах, перегрев в пробках и частые переходы в аварийный режим. Всё это делает езду дискомфортной и непредсказуемой.

Роботы с двумя сцеплениями

Более современные варианты — трансмиссии DSG и DCT. В ранних версиях они славились высокой стоимостью ремонта и сомнительной надёжностью. Новые модификации работают мягче и ближе по ощущениям к классическим "автоматам". Но срок службы таких коробок по-прежнему короче, чем у гидромеханических АКПП.

Вариаторы

CVT теоретически должны обеспечивать плавность хода и экономичность. На практике многое зависит от производителя. Японские вариаторы Aisin и Jatco зарекомендовали себя как надёжные, но китайские аналоги, которые массово устанавливаются на машины, продаваемые в России, нередко выходят из строя ещё до конца гарантийного периода.

Почему водители осторожничают

"Новый китайский автомобиль с роботом или вариатором нередко не отрабатывает даже гарантию без поломок", — отметил владелец автосервиса.

Неудивительно, что многие автовладельцы предпочитают продать машину с такой трансмиссией уже на пробеге 50-70 тысяч км, пока она ещё "живая" и находится на гарантии.

Покупка подержанного авто

Если рассматривать автомобиль с роботом или вариатором на вторичном рынке, без диагностики не обойтись. Нужно выяснить, как эксплуатировалась и обслуживалась машина: перегревы, несвоевременная замена масла или агрессивная езда способны значительно сократить срок службы трансмиссии.

Роботы и вариаторы продолжают совершенствоваться, но их надёжность пока уступает классическим "автоматам". При выборе автомобиля важно учитывать этот фактор и быть готовым к дополнительным затратам на обслуживание.

