Чем новее коробка, тем меньше она живёт: водителям рассказали, какие коробки передач менее надёжные

В последние годы всё больше производителей, особенно из Китая, оснащают свои автомобили роботизированными коробками передач и вариаторами. Но российские водители относятся к таким трансмиссиям настороженно, и причины для этого есть.
Роботизированная коробка передач — это по сути механическая трансмиссия, в которой сцеплением и переключением передач управляют сервоприводы под контролем электроники.
Существует два вида таких коробок:
• с одним сцеплением;
• с двумя сцеплениями.
Сегодня они считаются устаревшими, хотя до сих пор встречаются на некоторых китайских моделях. Главные недостатки: рывки при переключениях, откаты назад на подъёмах, перегрев в пробках и частые переходы в аварийный режим. Всё это делает езду дискомфортной и непредсказуемой.
Более современные варианты — трансмиссии DSG и DCT. В ранних версиях они славились высокой стоимостью ремонта и сомнительной надёжностью. Новые модификации работают мягче и ближе по ощущениям к классическим "автоматам". Но срок службы таких коробок по-прежнему короче, чем у гидромеханических АКПП.
CVT теоретически должны обеспечивать плавность хода и экономичность. На практике многое зависит от производителя. Японские вариаторы Aisin и Jatco зарекомендовали себя как надёжные, но китайские аналоги, которые массово устанавливаются на машины, продаваемые в России, нередко выходят из строя ещё до конца гарантийного периода.
"Новый китайский автомобиль с роботом или вариатором нередко не отрабатывает даже гарантию без поломок", — отметил владелец автосервиса.
Неудивительно, что многие автовладельцы предпочитают продать машину с такой трансмиссией уже на пробеге 50-70 тысяч км, пока она ещё "живая" и находится на гарантии.
Если рассматривать автомобиль с роботом или вариатором на вторичном рынке, без диагностики не обойтись. Нужно выяснить, как эксплуатировалась и обслуживалась машина: перегревы, несвоевременная замена масла или агрессивная езда способны значительно сократить срок службы трансмиссии.
Роботы и вариаторы продолжают совершенствоваться, но их надёжность пока уступает классическим "автоматам". При выборе автомобиля важно учитывать этот фактор и быть готовым к дополнительным затратам на обслуживание.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.