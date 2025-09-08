Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем новее коробка, тем меньше она живёт: водителям рассказали, какие коробки передач менее надёжные
Burger King исчез, но остался: как компания продолжит работу в России
Итоги регионального этапа Спартакиады казачьей молодежи ВКО ЦКВ
Аутизм во взрослом возрасте: 7 признаков, которые долго оставались незамеченными
Тараканы идут: как одна щель превращается в пропуск для армии насекомых
Независимая — не значит упрямая: как легко дрессировать кошку без кнута и стресса
Древние люди раскрыли секрет синего пламени природы: открытие переворачивает взгляд на палеолит
Надписи в туалете и хейтеры в сети: невестка Валерии выходит на бой с клеветниками
Упражнение для ленивых: как получить ровную осанку без фитнеса и долгих тренировок

Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей

3:33
Авто

Многие автолюбители задумываются, почему почти все легковые автомобили используют именно 12-вольтовые электросистемы. Ведь с технической точки зрения возможны и другие варианты — например, 24 или 48 В, которые позволили бы уменьшить потери энергии в проводке. Но у такого решения есть и серьёзные недостатки, из-за которых инженеры остановились именно на "золотой середине".

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Как работает автомобильная электросистема

Главный источник энергии в машине — генератор. Он вырабатывает переменный ток, который через диодный выпрямитель преобразуется в постоянный. Именно это напряжение питает аккумулятор и все бортовые системы. При повышении напряжения действительно снижаются электрические потери, но вместе с тем растёт и риск поражения током, что критично при ремонте и обслуживании.

Почему отказались от 6 В

В первой половине XX века автомобили оснащались 6-вольтовыми батареями. Этого хватало, так как количество потребителей электроэнергии было минимальным. Но с появлением мощных фар, стартеров, отопителей и аудиосистем прежний стандарт перестал справляться. Переход на 12 В оказался оптимальным решением: он обеспечил больший запас мощности без кардинальной перестройки конструкции.

Барьеры для перехода на 24 или 48 В

На первый взгляд, повышение напряжения выглядит перспективным: меньше нагрев кабелей, выше КПД генератора, компактнее проводка. Но индустрия десятилетиями стандартизирована под 12 В. Переход потребовал бы глобальной модернизации — от генераторов и аккумуляторов до блоков управления и реле. Это колоссальные затраты и огромные логистические трудности для производителей.

Кроме того, при напряжении свыше 35-40 В в цепи постоянного тока возможно образование электрической дуги. Это ускоряет износ контактов, повышает риск возгорания и снижает надёжность всей системы.

Опасность для проводки

Провода в автомобиле подвержены перепадам температур и воздействию влаги. При высоком напряжении возрастает вероятность искрения на ослабленных соединениях. Это может привести к локальному перегреву, плавлению изоляции и пожару. А предохранители и реле, рассчитанные на 12 В, просто не справятся с повышенной нагрузкой.

Компромиссное решение

Применение 12-вольтовых систем стало разумным компромиссом. Этот стандарт позволил снизить затраты на проводку, обеспечить безопасность обслуживания и сохранить надёжность большинства узлов. Да, долговечность аккумуляторов страдает: при глубоком разряде одна секция батареи может выйти из строя и ускорить деградацию всей системы. Но в целом 12 В остаются оптимальным вариантом для массовых автомобилей.

Перспективы

Полный отказ от 12-вольтового стандарта в ближайшем будущем маловероятен. Использование более высоких напряжений связано с риском перегрева, самовозгорания и поражения током, а перестройка всей отрасли потребовала бы огромных инвестиций. Поэтому в обозримой перспективе автопроизводители будут придерживаться проверенной временем 12-вольтовой схемы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Незаметный яд для тканей: куда на самом деле нужно добавлять кондиционер при стирке
Страшный позор: иноагент Лазарева* призналась, почему её не приняли в театральное
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Врачи бьют тревогу: что на самом деле происходит со здоровьем Бари Алибасова
Фаршированные перцы в маринаде превращают обычный ужин в праздничный стол
Потомки обезьян или прообраз человека? Жители Эфиопского нагорья ломают привычные схемы
В США обвинили Макрона и Стармера в предательстве интересов собственных стран
Идеальный завтрак для здоровья: как смузи с клубникой заряжает на весь день
Растение-секрет: дачники нашли зелёную замену навозу, которая оживляет землю
Как вовремя понять, что волосы не растут, и спасти прическу от катастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.