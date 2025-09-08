Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киллиан Мёрфи выдохнул: вот почему актёр рад отсутствию в новом фильме Нолана
Киев отклоняет Москву: где может состояться разговор без границ
Директор Витаса о долгах певца: реакция на обвинения в 52 тысячи рублей
Ваша кредитная история испорчена? Узнайте, как вернуть доверие банков
Сказка о запретном плоде ожила в саду: что происходит, если снова посадить яблоню на старое место
Короли охоты исчезли навсегда: почему саблезубые тигры не выдержали гонку с львами и пумами
Короткая практика — крепкий сон: как получасовые занятия йогой работают сильнее длительных
Дешёвое жильё или золотая клетка: чем удивляют апартаменты в бывших цехах
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела

Машина продана, но налоги и штрафы приходят вам: опасная правда вторичного рынка

2:57
Авто

Продажа автомобиля на вторичном рынке редко обходится без сложностей. Даже после подписания договора и передачи ключей прежнему владельцу не стоит терять бдительность: до момента официальной регистрации машины в ГАИ юридическая ответственность продолжает лежать именно на нём.

Автосалон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автосалон

Законодательные сроки и штрафы

Согласно правилам, новый собственник обязан поставить автомобиль на учёт в течение 10 дней после покупки. Нарушение грозит штрафом от 1500 до 2000 рублей. Формально требование простое, но на практике оно часто нарушается — особенно перекупщиками.

Почему покупатели затягивают регистрацию

Договор купли-продажи не требует нотариального заверения, поэтому дату в нём можно легко изменить. Перекупщики пользуются этой лазейкой: они переписывают договор, оставляя автомобиль "в подвешенном состоянии". Это позволяет не светить своё имя в базе данных и даёт время подготовить машину к перепродаже.

Риски для бывшего владельца

Пока автомобиль числится на прежнем хозяине, именно он получает штрафы за нарушения ПДД, совершённые новым водителем. Иногда за короткий срок накапливается внушительная сумма. Теоретически штрафы можно оспорить, предъявив договор купли-продажи, но на практике процесс оказывается долгим и нервным.

Не стоит забывать и про транспортный налог. До официального переоформления платить его обязан бывший владелец. Для маломощных машин суммы невелики, но для автомобилей с крупным мотором налог может оказаться весьма ощутимым. Причём уведомление приходит только в следующем налоговом периоде, когда исправить ситуацию уже нельзя.

Как проверить регистрацию

Убедиться, что автомобиль переоформлен, можно онлайн. На сайте ГАИ достаточно ввести VIN-номер, и система покажет актуальный статус регистрации. База данных обновляется регулярно, поэтому информация будет достоверной.

Что делать, если покупатель тянет время

Если прошло больше десяти дней, а машина всё ещё числится на прежнем владельце, стоит сначала связаться с покупателем. Иногда разговор помогает ускорить процесс. Если же новый собственник уклоняется, решить проблему можно самостоятельно.

Для этого достаточно подать заявление через портал "Госуслуг" и прикрепить копию договора купли-продажи. После рассмотрения заявки автомобиль исключат из регистрационных записей. Альтернативный вариант — обратиться в подразделение ГАИ лично.

Продажа автомобиля не всегда означает конец ответственности за него. Чтобы не столкнуться со штрафами и налогами за чужие действия, важно проконтролировать переоформление и при необходимости снять машину с учёта самостоятельно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Сказка о запретном плоде ожила в саду: что происходит, если снова посадить яблоню на старое место
Короли охоты исчезли навсегда: почему саблезубые тигры не выдержали гонку с львами и пумами
Короткая практика — крепкий сон: как получасовые занятия йогой работают сильнее длительных
Дешёвое жильё или золотая клетка: чем удивляют апартаменты в бывших цехах
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Россия устремляется в серебряную экономику: как изменится жизнь граждан
Тимати под прицелом Украины: за что рэпера объявили в розыск и чем это ему грозит
Осень на сковородке: жареная картошка с грибами, мимо которой невозможно пройти
Древние печати раскрывают тайный список Библии: десятки имён оживают в камне
Трасса Новороссия стала артерией к Крыму: зачем туристы выбирают путь вдоль моря, даже если он дольше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.