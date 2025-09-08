Машина продана, но налоги и штрафы приходят вам: опасная правда вторичного рынка

Продажа автомобиля на вторичном рынке редко обходится без сложностей. Даже после подписания договора и передачи ключей прежнему владельцу не стоит терять бдительность: до момента официальной регистрации машины в ГАИ юридическая ответственность продолжает лежать именно на нём.
Согласно правилам, новый собственник обязан поставить автомобиль на учёт в течение 10 дней после покупки. Нарушение грозит штрафом от 1500 до 2000 рублей. Формально требование простое, но на практике оно часто нарушается — особенно перекупщиками.
Договор купли-продажи не требует нотариального заверения, поэтому дату в нём можно легко изменить. Перекупщики пользуются этой лазейкой: они переписывают договор, оставляя автомобиль "в подвешенном состоянии". Это позволяет не светить своё имя в базе данных и даёт время подготовить машину к перепродаже.
Пока автомобиль числится на прежнем хозяине, именно он получает штрафы за нарушения ПДД, совершённые новым водителем. Иногда за короткий срок накапливается внушительная сумма. Теоретически штрафы можно оспорить, предъявив договор купли-продажи, но на практике процесс оказывается долгим и нервным.
Не стоит забывать и про транспортный налог. До официального переоформления платить его обязан бывший владелец. Для маломощных машин суммы невелики, но для автомобилей с крупным мотором налог может оказаться весьма ощутимым. Причём уведомление приходит только в следующем налоговом периоде, когда исправить ситуацию уже нельзя.
Убедиться, что автомобиль переоформлен, можно онлайн. На сайте ГАИ достаточно ввести VIN-номер, и система покажет актуальный статус регистрации. База данных обновляется регулярно, поэтому информация будет достоверной.
Если прошло больше десяти дней, а машина всё ещё числится на прежнем владельце, стоит сначала связаться с покупателем. Иногда разговор помогает ускорить процесс. Если же новый собственник уклоняется, решить проблему можно самостоятельно.
Для этого достаточно подать заявление через портал "Госуслуг" и прикрепить копию договора купли-продажи. После рассмотрения заявки автомобиль исключат из регистрационных записей. Альтернативный вариант — обратиться в подразделение ГАИ лично.
Продажа автомобиля не всегда означает конец ответственности за него. Чтобы не столкнуться со штрафами и налогами за чужие действия, важно проконтролировать переоформление и при необходимости снять машину с учёта самостоятельно.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
