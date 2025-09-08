Машина продана, но налоги и штрафы приходят вам: опасная правда вторичного рынка

Продажа автомобиля на вторичном рынке редко обходится без сложностей. Даже после подписания договора и передачи ключей прежнему владельцу не стоит терять бдительность: до момента официальной регистрации машины в ГАИ юридическая ответственность продолжает лежать именно на нём.

Законодательные сроки и штрафы

Согласно правилам, новый собственник обязан поставить автомобиль на учёт в течение 10 дней после покупки. Нарушение грозит штрафом от 1500 до 2000 рублей. Формально требование простое, но на практике оно часто нарушается — особенно перекупщиками.

Почему покупатели затягивают регистрацию

Договор купли-продажи не требует нотариального заверения, поэтому дату в нём можно легко изменить. Перекупщики пользуются этой лазейкой: они переписывают договор, оставляя автомобиль "в подвешенном состоянии". Это позволяет не светить своё имя в базе данных и даёт время подготовить машину к перепродаже.

Риски для бывшего владельца

Пока автомобиль числится на прежнем хозяине, именно он получает штрафы за нарушения ПДД, совершённые новым водителем. Иногда за короткий срок накапливается внушительная сумма. Теоретически штрафы можно оспорить, предъявив договор купли-продажи, но на практике процесс оказывается долгим и нервным.

Не стоит забывать и про транспортный налог. До официального переоформления платить его обязан бывший владелец. Для маломощных машин суммы невелики, но для автомобилей с крупным мотором налог может оказаться весьма ощутимым. Причём уведомление приходит только в следующем налоговом периоде, когда исправить ситуацию уже нельзя.

Как проверить регистрацию

Убедиться, что автомобиль переоформлен, можно онлайн. На сайте ГАИ достаточно ввести VIN-номер, и система покажет актуальный статус регистрации. База данных обновляется регулярно, поэтому информация будет достоверной.

Что делать, если покупатель тянет время

Если прошло больше десяти дней, а машина всё ещё числится на прежнем владельце, стоит сначала связаться с покупателем. Иногда разговор помогает ускорить процесс. Если же новый собственник уклоняется, решить проблему можно самостоятельно.

Для этого достаточно подать заявление через портал "Госуслуг" и прикрепить копию договора купли-продажи. После рассмотрения заявки автомобиль исключат из регистрационных записей. Альтернативный вариант — обратиться в подразделение ГАИ лично.

Продажа автомобиля не всегда означает конец ответственности за него. Чтобы не столкнуться со штрафами и налогами за чужие действия, важно проконтролировать переоформление и при необходимости снять машину с учёта самостоятельно.

