В экстренной ситуации счёт идёт на секунды: как обычная беспорядочность в багажнике превращается в угрозу для водителя

2:26
Авто

Многие водители после отмены штрафов за отсутствие аптечки и огнетушителя расслабились и стали относиться к этим предметам менее ответственно. Кто-то вовсе убрал их из машины, а кто-то хранит так, что в экстренный момент найти их крайне сложно. Однако именно правильное размещение аптечки и огнетушителя напрямую связано с безопасностью.

Остановка машины с багажником
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Остановка машины с багажником

Почему важна доступность

"Расположение аптечки и огнетушителя — не формальная прихоть, а жизненно важный фактор", — подчеркнул инспектор ГАИ.

Пожар в автомобиле распространяется мгновенно, и промедление даже в несколько секунд может привести к трагедии. Поэтому огнетушитель, согласно пункту 11.4 регламента Таможенного союза, должен находиться в зоне мгновенного доступа для водителя.

Опасность незафиксированных предметов

Не менее важно крепление этих средств. В пункте 11.5 того же регламента прямо указано: аптечка и огнетушитель должны быть надёжно закреплены. Иначе при резком манёвре или торможении они превращаются в опасные снаряды, способные нанести травмы пассажирам.

Бесконтрольное хранение также несёт другие риски. Например, если огнетушитель катается в багажнике, он может сработать от удара. Выброс порошка резко ухудшит видимость, отвлечёт водителя и даже приведёт к ДТП.

Почему багажник — не лучшее место

Часто багажное отделение превращается в "кладовку", где вперемешку лежат сумки, инструменты и случайные вещи. В обычной ситуации это не кажется проблемой. Но если потребуется аптечка, поиск в этом хаосе отнимет драгоценные секунды. В критической ситуации любое промедление может стоить слишком дорого.

Где хранить правильно

Лучшие места для размещения аптечки и огнетушителя — под водительским сиденьем или под креслом переднего пассажира. Так они всегда будут под рукой, доступные мгновенно, без лишних поисков. Главное — закрепить их надёжно, чтобы избежать перемещений при движении.

Отсутствие штрафа не означает отсутствия риска. Правильное расположение и фиксация аптечки с огнетушителем — это вопрос личной безопасности водителя, пассажиров и других участников движения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
