Лишние ответы могут обернуться штрафом: как водителей ловят на словах

2:21
Авто

Многие водители испытывают стресс при встрече с инспектором ГАИ, даже если они не нарушали правила и имеют полный комплект документов. Причина — опасения столкнуться с необоснованными претензиями или давлением. При этом требование об остановке игнорировать нельзя: водитель обязан подчиниться.

Автомобиль ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль ГАИ

Почему инспекторы задают посторонние вопросы

Нередко после проверки документов инспектор начинает интересоваться, где работает водитель или куда направляется. На первый взгляд, такие вопросы выглядят безобидными, но у них может быть несколько целей.

Во-первых, инспектор наблюдает за поведением: оценивает реакцию, интонацию, уровень волнения, запах алкоголя или общее состояние. Это своеобразный способ проверить адекватность водителя.

Иногда вопросы носят чисто бытовой характер. Например, уточнив маршрут, инспектор может предупредить о ДТП или заторах впереди. В таких случаях беседа действительно не несёт скрытых мотивов.

Могут ли вопросы быть способом давления

Автоюристы предупреждают: раскрывая лишнюю информацию, водитель рискует дать инспектору повод для манипуляций. Узнав место работы или должность, сотрудник может оценить финансовое положение водителя и решить, насколько выгодно усиливать давление. Известны случаи, когда человек, назвавшийся руководителем, получал максимально возможный штраф.

"Закон не обязывает водителя отвечать на вопросы, не относящиеся к дорожному движению", — отметил автоюрист.

Поэтому делиться сведениями о доходе или месте работы не стоит.

Как вести себя правильно

Полный отказ от общения может вызвать подозрения и лишь осложнить ситуацию. Оптимальный вариант — давать нейтральные ответы или переводить разговор в лёгкую шутку. Такой подход помогает сохранить спокойствие и не раскрывать лишние детали.

Водителю важно помнить: он обязан предъявить документы и выполнить законные требования инспектора, но сообщать личные данные или отвечать на вопросы, не относящиеся к дорожному движению, не нужно. Чем меньше информации о вас получит инспектор, тем меньше шансов, что её используют против вас.

Уточнения

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
