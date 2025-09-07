Положение рук за рулём раскрывает стиль вождения лучше скорости: хват, который снижает усталость, но повышает риск аварии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:39
Авто

Мало кто задумывается о том, что положение рук на руле способно многое рассказать о стиле вождения. Для большинства водителей хват кажется лишь вопросом удобства, но на деле он напрямую связан с безопасностью.

Красивая девушка в тёмных очках за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Почему одной рукой сверху стало привычкой

Многие автомобилисты кладут ладонь на верхнюю часть рулевого колеса. Этот хват называют "кинематографическим" — именно так за рулём часто сидят герои фильмов о гонках и погонях. В реальности подобная манера особенно распространена среди тех, кто предпочитает высокую посадку. Рука в таком положении расслаблена, а локоть может упираться в подлокотник или дверь, снижая нагрузку и усталость во время долгих поездок.

Часто этому способствует и механическая коробка передач: при частом переключении скоростей водитель не всегда возвращает руку в классическую позицию и оставляет её сверху.

Исторические подходы к хвату руля

Раньше автоинструкторы учили располагать руки в положении "10 и 2". Считалось, что это обеспечивает максимальный контроль. Однако современные специалисты рекомендуют хват "9 и 3" — именно его используют в автоспорте. Такое расположение рук позволяет быстрее реагировать на непредвиденные ситуации, исключает лишние движения и делает управление более точным.

Что говорит психология

С точки зрения психологии, привычка держать руль одной рукой сверху характерна для уверенных в себе водителей с большим опытом. Они чувствуют автомобиль и не напрягаются при управлении, настраивая кресло так, чтобы тело было максимально расслаблено. Это действительно снижает утомляемость, но создаёт риски при внезапных манёврах.

С точки зрения безопасности

"Удержание руля одной рукой не считается оптимальным и в критической ситуации может помешать вовремя среагировать", — отметил инспектор ГАИ.

Если возникает необходимость резко повернуть или удержать автомобиль на скользкой дороге, такой хват становится небезопасным. Две руки на руле в позиции "9 и 3" обеспечивают наилучший контроль, особенно при высокой скорости, плохой погоде или сложных дорожных условиях.

Размещение ладони на верхней части рулевого колеса удобно и привычно для многих водителей, но этот способ не даёт нужного уровня безопасности. Чтобы быть готовым к экстренным ситуациям, лучше использовать классический хват обеими руками.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
