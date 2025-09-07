Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем

Заправка автомобиля кажется простой и привычной процедурой, однако даже здесь есть правила, которые напрямую связаны с безопасностью. Одно из них — обязательное выключение двигателя во время заправки. Многие водители пренебрегают этим требованием, не осознавая возможных последствий.

Почему важно глушить мотор

Работающий двигатель возле топливной колонки — это источник повышенной опасности. В старых автомобилях возможны искры из выхлопной системы, которые могут привести к воспламенению паров бензина. Кроме того, у некоторых машин показания датчика уровня топлива обновляются только после повторного запуска мотора. Водитель, ориентируясь на неверные данные, рискует неправильно оценить запас хода.

Распространённые причины нарушения

Некоторые автовладельцы опасаются, что мотор не заведётся "на горячую" из-за проблем со стартером, аккумулятором или топливной системой. Другие попросту забывают о запрете, отвлекаясь на разговор или общение с пассажирами. Есть и те, кто сознательно игнорирует правило, считая его формальностью.

Позиция сотрудников АЗС и ГАИ

"Персонал автозаправочной станции вправе потребовать заглушить двигатель и даже отказать в заправке, если требование не выполняется", — отметил представитель ГАИ.

Подобные случаи происходят нечасто, но именно такие меры помогают существенно снизить вероятность инцидентов и обеспечить безопасность всех посетителей заправки.

Оставлять двигатель включённым во время заправки — не просто нарушение, а риск для жизни. Несколько секунд, потраченные на то, чтобы заглушить мотор, делают процесс безопаснее для водителя, пассажиров и окружающих.

