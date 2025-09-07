Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
Акулы-призраки вооружают лоб зубами: жуткие приспособления перевернут представления о морских монстрах
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали
Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг

Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем

1:49
Авто

Заправка автомобиля кажется простой и привычной процедурой, однако даже здесь есть правила, которые напрямую связаны с безопасностью. Одно из них — обязательное выключение двигателя во время заправки. Многие водители пренебрегают этим требованием, не осознавая возможных последствий.

нефть
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефть

Почему важно глушить мотор

Работающий двигатель возле топливной колонки — это источник повышенной опасности. В старых автомобилях возможны искры из выхлопной системы, которые могут привести к воспламенению паров бензина. Кроме того, у некоторых машин показания датчика уровня топлива обновляются только после повторного запуска мотора. Водитель, ориентируясь на неверные данные, рискует неправильно оценить запас хода.

Распространённые причины нарушения

Некоторые автовладельцы опасаются, что мотор не заведётся "на горячую" из-за проблем со стартером, аккумулятором или топливной системой. Другие попросту забывают о запрете, отвлекаясь на разговор или общение с пассажирами. Есть и те, кто сознательно игнорирует правило, считая его формальностью.

Позиция сотрудников АЗС и ГАИ

"Персонал автозаправочной станции вправе потребовать заглушить двигатель и даже отказать в заправке, если требование не выполняется", — отметил представитель ГАИ.

Подобные случаи происходят нечасто, но именно такие меры помогают существенно снизить вероятность инцидентов и обеспечить безопасность всех посетителей заправки.

Оставлять двигатель включённым во время заправки — не просто нарушение, а риск для жизни. Несколько секунд, потраченные на то, чтобы заглушить мотор, делают процесс безопаснее для водителя, пассажиров и окружающих.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали
Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг
Газманов в больнице: что случилось с артистом после концерта на Камчатке
Один механизм работает тише, другой — служит дольше: какой привод ГРМ надёжнее и безопаснее
Секретный приём для объёма волос: нужно всего лишь поменять направление
Китай становится ближе: сотни рейсов в неделю превращают Поднебесную в соседний двор
Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.