Один механизм работает тише, другой — служит дольше: какой привод ГРМ надёжнее и безопаснее

Авто

На современном авторынке можно встретить автомобили как с ременным, так и с цепным приводом газораспределительного механизма. Каждое решение имеет свои сильные и слабые стороны, а выбор напрямую влияет на срок службы мотора, его надёжность и стоимость обслуживания.

Замена ремня ГРМ

Цепной привод: долговечность и надёжность

Многие опытные водители предпочитают цепной привод ГРМ, считая его более практичным. Его главное преимущество — износостойкость. Металлическая цепь не обрывается внезапно, а лишь постепенно растягивается, что позволяет заранее заметить проблему. В среднем её ресурс достигает 150-200 тысяч километров.

История применения цепного привода уходит в 1927 год, когда впервые на мотоцикле AJS 350 отметили его надёжность и малошумность. Современные версии бывают роликовыми и пластинчатыми, но принцип работы у них одинаковый. Цепь располагается внутри двигателя, защищена от внешних воздействий и постоянно смазывается маслом. Это снижает риск повреждений и необходимость частого обслуживания. При замене обычно вместе с цепью меняют и натяжители.

Минусы у цепного привода тоже есть. Он увеличивает массу двигателя, а стоимость его замены выше, чем у ремня. Но за счёт долговечности и надёжности большинство автомобилистов готовы мириться с этими недостатками.

Ременной привод: тишина и уязвимость

Ремень ГРМ работает заметно тише цепи, однако его срок службы меньше. Со временем композитный материал теряет прочность, зубья стираются, натяжение ослабевает. Внешние факторы — перепады температур, грязь, масло и влага — ускоряют разрушение.

Часто ремень дополнительно приводит в движение водяной насос, что увеличивает нагрузку на систему. Основная опасность кроется во внезапном разрыве, который может привести к столкновению клапанов и поршней. Такой сценарий почти всегда заканчивается дорогостоящим ремонтом двигателя.

Расположение снаружи делает ремень удобным в замене, но и более уязвимым. Кроме того, даже при длительном простое автомобиля резиновая основа теряет свойства, а воздействие масла и холода ускоряет старение.

Что важно учитывать при покупке подержанного авто

Если автомобиль приобретается с пробегом, разумно сразу заменить ремень ГРМ. Прежний владелец мог пренебречь этой процедурой, а внезапный обрыв способен привести к серьёзным повреждениям двигателя.

Цепной привод выигрывает по долговечности и надёжности, ременной — по цене и простоте замены. Выбор зависит от приоритетов автовладельца: долговечность или меньшие расходы на обслуживание.

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
