Новые кроссоверы дешевле 1,8 млн: список машин, которые ещё можно урвать

На российском рынке 2025 года появилось множество кроссоверов, которые можно купить дешевле 1,8 миллиона рублей. "Автостат" составил рейтинг самых доступных моделей, и в десятку вошли сразу несколько китайских брендов и даже "Москвич". Важно учитывать: указаны "маркетинговые" цены — те самые с припиской "от", которые достижимы при выполнении условий салонов (например, кредит, трейд-ин). Но они всё же дают ориентир по рынку.

Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Москвич 3

Топ-10 самых дешёвых кроссоверов 2025 года

Kaiyi X3 — от 1 375 000 ₽ Jetour X50 — от 1 490 000 ₽ JAC JS3 — от 1 539 000 ₽ "Москвич 3" — от 1 603 000 ₽ Kaiyi X3 Pro — от 1 675 000 ₽ Chery Tiggo 4 Pro — от 1 730 000 ₽ Jetour Dashing — от 1 739 900 ₽ SWM G01 — от 1 754 500 ₽ Haval Jolion — от 1 799 000 ₽ Changan CS35 Plus — от 1 799 900 ₽

Чего ждать от этих моделей

Китайские бренды доминируют. Kaiyi, Jetour, Chery, Haval и Changan продолжают предлагать самые доступные варианты, стремясь закрепиться на российском рынке.

Отечественный "Москвич 3" оказался в рейтинге, но не лидирует по цене.

Маркетинговый фактор. В реальности большинство покупателей заплатят больше, но даже с учётом наценок эти автомобили остаются дешевле большинства конкурентов.

Уточнения

