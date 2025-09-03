Новые кроссоверы дешевле 1,8 млн: список машин, которые ещё можно урвать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Авто

На российском рынке 2025 года появилось множество кроссоверов, которые можно купить дешевле 1,8 миллиона рублей. "Автостат" составил рейтинг самых доступных моделей, и в десятку вошли сразу несколько китайских брендов и даже "Москвич". Важно учитывать: указаны "маркетинговые" цены — те самые с припиской "от", которые достижимы при выполнении условий салонов (например, кредит, трейд-ин). Но они всё же дают ориентир по рынку.

Москвич 3
Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москвич 3

Топ-10 самых дешёвых кроссоверов 2025 года

  1. Kaiyi X3 — от 1 375 000 ₽

  2. Jetour X50 — от 1 490 000 ₽

  3. JAC JS3 — от 1 539 000 ₽

  4. "Москвич 3" — от 1 603 000 ₽

  5. Kaiyi X3 Pro — от 1 675 000 ₽

  6. Chery Tiggo 4 Pro — от 1 730 000 ₽

  7. Jetour Dashing — от 1 739 900 ₽

  8. SWM G01 — от 1 754 500 ₽

  9. Haval Jolion — от 1 799 000 ₽

  10. Changan CS35 Plus — от 1 799 900 ₽

Чего ждать от этих моделей

  • Китайские бренды доминируют. Kaiyi, Jetour, Chery, Haval и Changan продолжают предлагать самые доступные варианты, стремясь закрепиться на российском рынке.

  • Отечественный "Москвич 3" оказался в рейтинге, но не лидирует по цене.

  • Маркетинговый фактор. В реальности большинство покупателей заплатят больше, но даже с учётом наценок эти автомобили остаются дешевле большинства конкурентов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
