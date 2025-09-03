Новые кроссоверы дешевле 1,8 млн: список машин, которые ещё можно урвать

На российском рынке 2025 года появилось множество кроссоверов, которые можно купить дешевле 1,8 миллиона рублей. "Автостат" составил рейтинг самых доступных моделей, и в десятку вошли сразу несколько китайских брендов и даже "Москвич". Важно учитывать: указаны "маркетинговые" цены — те самые с припиской "от", которые достижимы при выполнении условий салонов (например, кредит, трейд-ин). Но они всё же дают ориентир по рынку.
Kaiyi X3 — от 1 375 000 ₽
Jetour X50 — от 1 490 000 ₽
JAC JS3 — от 1 539 000 ₽
"Москвич 3" — от 1 603 000 ₽
Kaiyi X3 Pro — от 1 675 000 ₽
Chery Tiggo 4 Pro — от 1 730 000 ₽
Jetour Dashing — от 1 739 900 ₽
SWM G01 — от 1 754 500 ₽
Haval Jolion — от 1 799 000 ₽
Changan CS35 Plus — от 1 799 900 ₽
Китайские бренды доминируют. Kaiyi, Jetour, Chery, Haval и Changan продолжают предлагать самые доступные варианты, стремясь закрепиться на российском рынке.
Отечественный "Москвич 3" оказался в рейтинге, но не лидирует по цене.
Маркетинговый фактор. В реальности большинство покупателей заплатят больше, но даже с учётом наценок эти автомобили остаются дешевле большинства конкурентов.
